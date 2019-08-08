Важно не путать понятия: Супрун развенчала мифы об онкологии

Уляна Супрун рассказала, что в некоторых брошюрах, которые распространяют в современных лабораториях, утверждается, что рак возникает в теле из-за того, что человек испытывает обиду и не испытывает любви к себе. Она объяснила, что данные утверждения – не имеют никаких научных обоснований и рак не является психоматической болезнью.

"Утверждение о психосоматике онкозаболеваний не имеют никаких научных обоснований. Рак - это не психосоматическая болезнь. К тому же, тема рака - одна из наиболее изучаемых в мире. К сожалению, это не мешает распространению огромного количества информационного мусора, фейков и псевдосоветов о причинах развития и методов лечения рака. Рак - это целая группа болезней. Научно доказано, что он возникает из-за мутации или действия вируса. Одна или несколько клеток начинают бесконтрольно делиться. Опухоль увеличивается и метастазирует - распространяется в другие части тела. Существует более 200 типов рака, каждый из которых имеет свои механизмы развития, клиническую картину, требует отдельной терапии, и, к сожалению, по-своему убивает", - пояснила Супрун и добавила, что никакие человеческие эмоции не способны вызвать рак.

Также она добавила, что человек, который постоянно переживает хронический стресс или депрессивное расстройство – из-за действия гормона кортизола и воспалительных процессов может иметь ослабление одной из противоопухолевых звеньев иммунитета.

"Конечно, психологически истощенный человек более склонен обижаться. Но обиды не вызывают рак, а любовь к себе его не предотвращает. Важно не путать понятия и причинно-следственные связи. Хотя, безусловно, абсолютно всем важно заботиться о своем психологическом здоровье", - отметила Уляна Супрун.

Она добавила, что рак может быть наследственным заболеванием, при котором мутация клеток затрагивает гены, которые отвечают за деление.

"То есть рак - это вопрос вероятности, статистического шанса, а не закономерной специальной программы нашего организма. Именно поэтому, когда мы говорим об образе жизни и влияния окружающей среды, мы говорим "увеличивает вероятность рака", а не "вызывает рак"", - объяснила она и перечислила научно-обоснованные факторы риска рака:

Наследственность: ретинобластома, рак молочной железы и яичников

Возраст: с возрастом шансы развития рака растут - рак легких развивается, например, после нескольких десятилетий курения, а не в юности

Пол: есть гормонозависимые типы рака

Вес: существенное увеличение индекса массы тела увеличивает вероятность рака поджелудочной железы и прямой кишки

Окружающая среда и производственные факторы: ультрафиолет, радиационное излучение, тяжелые металлы или бензопирены в среде.

Образ жизни: курение, потребление алкоголя

Производственные: постоянное воздействие канцерогенов, химикатов и радиоактивных материалов на рабочем месте

Вирусы: вирус папилломы человека, вирус гепатита С

"Утверждение о том, что больные пациенты будто бы сами виноваты в своих болезнях, поскольку недостаточно себя любили и имели обиды - это из той же категории, что и обвинения жертв насилия в том, что они сами спровоцировали насильника. Пренебрежение к проблеме может повлечь пациентов в еще более сильную депрессию и уныние, когда они нуждаются в поддержке. Онкобольным нужно оказывать психологическую помощь, мешать развитию депрессии и тревожности, которые часто сопровождают рак, и никоим образом не питать в них чувство вины", - резюмировала Супрун.

Напомним, ранее мы писали о том, что Супрун сделала важное заявление о лишнем весе.

А также рассказывали о том, что Уляна Супрун предупредила о том, что настойки с боярышником исчезнут из свободной продажи в аптеках.