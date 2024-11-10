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Важливий для нирок та кісток: дієтолог назвала мінерал, який "несе електричний заряд"

Чим корисний калій для організму (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Калій є важливим електролітом для організму людини. Дієтолог розповіла, яка головна функція мінералу та до яких проблем призводить дефіцит в організмі.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про продукти, які містять найбільшу кількість калію.

Функції калію

За словами дієтолога Ольги Безуглої, калій - це мінерал, що міститься в продуктах харчування та є електролітом, оскільки несе невеликий електричний заряд, що активує різні функції клітин і нервів.

Його головна роль в організмі - підтримувати нормальний рівень рідини в наших клітинах.

До основних функцій калію відноситься:

  • знижує ризик високого артеріального тиску, допомагаючи організму вивести натрій
  • ﻿﻿допомагає контролювати кровʼяний тиск, розслаблюючи стінки кровоносних судин
  • ﻿﻿допомагає підтримувати лужне середовище в організмі, що сприяє зміцненню здоровʼя кісток та збереженню мʼязової маси
  • ﻿﻿бере участь у підтримці нормальної функції нирок та надниркових залоз

Ознаками низького рівня калію можуть бути:

  • дратівливість
  • мʼязова слабкість
  • судоми
  • порушення серцевого ритму
  • втома

У яких продуктах міститься калій

Продукти з високим вмістом калію:

  • курага 125 г - 1101 мг
  • квасоля (1 чашка) - 829 мг
  • ﻿﻿чорнослив 125 г - 699 мг
  • 1 ﻿﻿батат - 541 мг
  • ﻿﻿кабачок (205 г) - 582 мг
  • ﻿﻿шпинат, заморожений (156 г) - 540 мг
  • ﻿﻿буряк (170 г вареного буряка) - 518 мг
  • ﻿﻿авокадо (100 г) - 487 мг
  • ﻿﻿гранат (1 шт.) - 666 мг
  • ﻿﻿кавун - 640 мг
  • ﻿﻿банан (1 шт.) - 358 мг
  • ﻿﻿лосось (100 г) - 414 МГ
  • ﻿﻿картопля (136 г) - 515 мг

Норма калію в організмі

Добова потреба у калію така:

  • 19-50 років чоловіки - 3400 мг, жінки - 2600 мг
  • чоловіки у 50 річному віці - 3400 мг, жінки - 2600 мг
  • вагітні жінки - 2900 мг
  • жінки під час лактації - 2800 мг

Раніше ми повідомляли, чи можна приймати вітаміни без призначення лікаря.

Також читайте, в яких продуктах найбільше вітаміну С.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instgaram-сторінка дієтолога Ольги Безуглої та сайт Health Harvard.

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