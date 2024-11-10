Важливий для нирок та кісток: дієтолог назвала мінерал, який "несе електричний заряд"

Калій є важливим електролітом для організму людини. Дієтолог розповіла, яка головна функція мінералу та до яких проблем призводить дефіцит в організмі.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про продукти, які містять найбільшу кількість калію.
За словами дієтолога Ольги Безуглої, калій - це мінерал, що міститься в продуктах харчування та є електролітом, оскільки несе невеликий електричний заряд, що активує різні функції клітин і нервів.
Його головна роль в організмі - підтримувати нормальний рівень рідини в наших клітинах.
До основних функцій калію відноситься:
Ознаками низького рівня калію можуть бути:
Продукти з високим вмістом калію:
Добова потреба у калію така:
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instgaram-сторінка дієтолога Ольги Безуглої та сайт Health Harvard.