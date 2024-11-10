Важливий для нирок та кісток: дієтолог назвала мінерал, який "несе електричний заряд"

Калій є важливим електролітом для організму людини. Дієтолог розповіла, яка головна функція мінералу та до яких проблем призводить дефіцит в організмі.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про продукти, які містять найбільшу кількість калію.

Функції калію

За словами дієтолога Ольги Безуглої, калій - це мінерал, що міститься в продуктах харчування та є електролітом, оскільки несе невеликий електричний заряд, що активує різні функції клітин і нервів.

Його головна роль в організмі - підтримувати нормальний рівень рідини в наших клітинах.

До основних функцій калію відноситься:

знижує ризик високого артеріального тиску, допомагаючи організму вивести натрій

﻿﻿допомагає контролювати кровʼяний тиск, розслаблюючи стінки кровоносних судин

﻿﻿допомагає підтримувати лужне середовище в організмі, що сприяє зміцненню здоровʼя кісток та збереженню мʼязової маси

﻿﻿бере участь у підтримці нормальної функції нирок та надниркових залоз

Ознаками низького рівня калію можуть бути:

дратівливість

мʼязова слабкість

судоми

порушення серцевого ритму

втома

У яких продуктах міститься калій

Продукти з високим вмістом калію:

курага 125 г - 1101 мг

квасоля (1 чашка) - 829 мг

﻿﻿чорнослив 125 г - 699 мг

1 ﻿﻿батат - 541 мг

﻿﻿кабачок (205 г) - 582 мг

﻿﻿шпинат, заморожений (156 г) - 540 мг

﻿﻿буряк (170 г вареного буряка) - 518 мг

﻿﻿авокадо (100 г) - 487 мг

﻿﻿гранат (1 шт.) - 666 мг

﻿﻿кавун - 640 мг

﻿﻿банан (1 шт.) - 358 мг

﻿﻿лосось (100 г) - 414 МГ

﻿﻿картопля (136 г) - 515 мг

Норма калію в організмі

Добова потреба у калію така:

19-50 років чоловіки - 3400 мг, жінки - 2600 мг

чоловіки у 50 річному віці - 3400 мг, жінки - 2600 мг

вагітні жінки - 2900 мг

жінки під час лактації - 2800 мг

Високий вміст калію

Високий рівень калію (гіперкаліємія) є серйозним і потенційно небезпечним для життя станом. Лікар може виявити, що у вас високий рівень калію за допомогою аналізів крові.

Якщо у вас незвично високий рівень калію, ви можете відчувати слабкість і втому, нудоту і порушення серцевого ритму.

Гіперкаліємія має багато можливих причин. Найчастіше це викликано захворюваннями нирок.

Намагайтеся їсти більше продуктів, які містять калій. Вони можуть знизити артеріальний тиск і ризик серцевих захворювань та інсульту.