Важливий для нирок та кісток: дієтолог назвала мінерал, який "несе електричний заряд"
Калій є важливим електролітом для організму людини. Дієтолог розповіла, яка головна функція мінералу та до яких проблем призводить дефіцит в організмі.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про продукти, які містять найбільшу кількість калію.
Функції калію
За словами дієтолога Ольги Безуглої, калій - це мінерал, що міститься в продуктах харчування та є електролітом, оскільки несе невеликий електричний заряд, що активує різні функції клітин і нервів.
Його головна роль в організмі - підтримувати нормальний рівень рідини в наших клітинах.
До основних функцій калію відноситься:
- знижує ризик високого артеріального тиску, допомагаючи організму вивести натрій
- допомагає контролювати кровʼяний тиск, розслаблюючи стінки кровоносних судин
- допомагає підтримувати лужне середовище в організмі, що сприяє зміцненню здоровʼя кісток та збереженню мʼязової маси
- бере участь у підтримці нормальної функції нирок та надниркових залоз
Ознаками низького рівня калію можуть бути:
- дратівливість
- мʼязова слабкість
- судоми
- порушення серцевого ритму
- втома
У яких продуктах міститься калій
Продукти з високим вмістом калію:
- курага 125 г - 1101 мг
- квасоля (1 чашка) - 829 мг
- чорнослив 125 г - 699 мг
- 1 батат - 541 мг
- кабачок (205 г) - 582 мг
- шпинат, заморожений (156 г) - 540 мг
- буряк (170 г вареного буряка) - 518 мг
- авокадо (100 г) - 487 мг
- гранат (1 шт.) - 666 мг
- кавун - 640 мг
- банан (1 шт.) - 358 мг
- лосось (100 г) - 414 МГ
- картопля (136 г) - 515 мг
Норма калію в організмі
Добова потреба у калію така:
- 19-50 років чоловіки - 3400 мг, жінки - 2600 мг
- чоловіки у 50 річному віці - 3400 мг, жінки - 2600 мг
- вагітні жінки - 2900 мг
- жінки під час лактації - 2800 мг
Високий вміст калію
Високий рівень калію (гіперкаліємія) є серйозним і потенційно небезпечним для життя станом. Лікар може виявити, що у вас високий рівень калію за допомогою аналізів крові.
Якщо у вас незвично високий рівень калію, ви можете відчувати слабкість і втому, нудоту і порушення серцевого ритму.
Гіперкаліємія має багато можливих причин. Найчастіше це викликано захворюваннями нирок.
Намагайтеся їсти більше продуктів, які містять калій. Вони можуть знизити артеріальний тиск і ризик серцевих захворювань та інсульту.
Ніколи не приймайте добавки калію без призначення лікаря, оскільки це може легко спричинити небезпечний високий рівень калію в крові.
Раніше ми повідомляли, чи можна приймати вітаміни без призначення лікаря.
Також читайте, в яких продуктах найбільше вітаміну С.
При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instgaram-сторінка дієтолога Ольги Безуглої та сайт Health Harvard.
Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.