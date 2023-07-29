Важили по 270 грамів. У Києві врятували двійко диких каракалів, над якими знущалися господарі (фото)

Як тривала рятувальна операція

Вона розпочалася ще в серпня 2022 року. Тоді працівники Національної поліції передали до столичного зоопарку пару каракалів, які постраждали від власних господарів.

Під час огляду фахівці з'ясували, що кошенята виснажені, мають порушення рівноваги, ознаки інфекційного захворювання, яке пізніше підтвердила лабораторна діагностика. Їхня вага у двомісячному віці становила лише 270 грамів

Для того, щоб врятувати тварин, їх передали найкращому зоологу київського зоопарку.

Після порятунку каракали були знесилені та виснажені (фото: kyivcity.gov.ua)

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Боротьба за їхні життя тривала два місяці та була непростою. Каракалів потрібно було годувати кожних три години, робити масажі та інші фізіопроцедури, брати аналізи та робити щеплення, виконувати з ними тренувальні вправи на розвиток і навчання.

Спочатку кошенята не могли їсти нічого, крім спеціальних рідких сумішей. Згодом їхні організми зміцнювалися та змогли перетравлювати м'ясо кроля, субпродукти, курятину та яловичину. А найулюбленішою стравою стала індичка, розповідають працівники зоопарку.

За рік реабілітації каракали почали значно краще почуватися (фото: kyivcity.gov.ua)

Зараз каракал з'їдає близько півтора кілограма таких м'ясних смаколиків на день.

Сьогодні врятованим уже рік, а їхня вага - майже 15 кілограмів. Але разом із тим повна реабілітація може тривати декілька років.

"Мешканці зоопарку хоч і мають здоровий вигляд та активно бавляться, проте досі демонструють недовіру до незнайомих людей та страх до гучних звуків. Тож фахівці просять відвідувачів не шуміти та не галасувати, аби маленькі серця каракал остаточно відтанули після перенесених травм", - йдеться в повідомленні.

Побачити каракалів можна щодня на їхньому майданчику, що навпроти вольєру з верблюдами.

Врятованих тварин можна побачити у столичному зоопарку (фото: kyivcity.gov.ua)