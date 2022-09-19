Василий Пелеш, которому в 2014-м отрубили руку за трезубец, умер после ранения

Василий Пелеш прошел Революцию Достоинства, а летом 2014 года в 19-летнем возрасте пошел защищать Украину на Донбасс в составе батальона Айдар.

Там он попал в плен, где ему за патриотическую татуировку на руке отрубили конечность.

Василию установили протез с изображением герба. И после полномасштабного вторжения он отправился защищать Украину.

17 сентября он получил тяжелое ранение возле Константиновки Донецкой области и накануне скончался в больнице.

Василий Пелеш в больнице (фото: life.pravda.com.ua)

Василий с протезом (facebook.com/muchin.aleksandr)