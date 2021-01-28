Василий Лановой умер от коронавируса на 88-м году жизни

Актер Василий Лановой умер 28 января в больнице в реанимационной палате в Москве, где советский и российский актер находился после госпитализации из-за коронавирусной болезни. Театрал и общественный деятель только полторы недели назад отметил свое 87-летие.

О смерти знаменитого театрального педагога, народного артиста СССР сообщила его супруга Ирина Купченко. Об этом передает ТАСС.

Сегодня ранее появилась информация о том, что Лановой пережил клиническую смерть в больнице

О заражении актера COVID-19 стало известно 2 января. Вместе с Василием Семеновичем коронавирус также диагностировали и у его жены.

У супругов не было тяжелых симптомов, однако Ланового все же госпитализировали.

Днем 28 января актера перевели в реанимацию из-за значительного ухудшения состояния. Также знакомый Ланового Евгений Герасимов рассказал журналистам, что он перенес клиническую смерть.

Василий Лановой (фото из открытых источников)

Василий Лановой начал сниматься в кино с 1954 года, а последний фильм с его участием вышел в 2016-м. Среди самых известных картин, в которых сыграл Василий Семенович, можно назвать "Семнадцать мгновений весны", "Офицеры", "Солярис", "Полосатый рейс".

Кроме своей театральной и актерской деятельности, Лановой также известен своими политическими высказываниями. Он был членом КПСС с 1968 года, активно поддерживал коммунистическую партию, участвовал в Русском марше.

Он также поддерживал оккупацию Россией украинского Крыма и вообще политику Кремля в отношении Украины, был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году.

Лановой имел огромное количество наград, был Героем Труда Российской Федерации, был награжден многими орденами и премиями. В 2019 году стал "Почетным гражданином Керчи".

Василий Лановой в 2009 году (фото: wikipedia.org)

Внесен в базу "Миротворец" за свои антиукраинские высказывания. Впрочем, сам Лановой считал себя по национальности украинцем.