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Ваша шкіра помолодшає на 20 років, якщо ви побалуєте її цим чудо-засобом з трьох продуктів

Як позбутися зморшок (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Саморобні маски з натуральних інгредієнтів - це простий та ефективний спосіб догляду за шкірою обличчя. Вони допомагають зменшити зморшки, покращити тон шкіри та надати їй сяйва.

Як зробити диво-засіб всього з трьох продуктів, які омолодять вашу шкіру на 20 років, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Gazeta.pl.

Маска від зморшок - результат вас здивує

Однією з найефективніших масок від зморшок, яку ви можете приготувати вдома, виявилася маска з авокадо, йогурту та меду.

Для її приготування необхідно змішати по одній столовій ложці авокадо, натурального йогурту та меду. Отриману суміш нанесіть на обличчя та залишти на 20 хвилин. Потім змийте маску теплою водою.

Вона зволожить вашу шкіру і допоможе зменшити зморшки. Поєднання авокадо, йогурту та меду - ідеальне "комбо" для омолодження.

Що бореться зі зморшками (фото: freepik.com)

Як омолодити шкіру - варіант другої маски

Також ви можете спробувати зробити суміш із яйця, меду та лимонного соку. Збийте один яєчний білок, додайте одну столову ложку меду і одну чайну ложку лимонного соку.

Отриману суміш нанесіть на обличчя та залиште на 15 хвилин. Потім змийте маску теплою водою. Цей засіб ефективно очищає шкіру, звужує пори та допомагає зменшити зморшки.

Перед нанесенням маски необхідно провести тест на алергію. Для цього нанесіть невелику кількість суміші на внутрішній бік ліктя і зачекайте 30 хвилин. Якщо протягом цього часу не виникло почервоніння чи подразнення, маску можна наносити на обличчя.

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