"Ваша мама продержится максимум 2 часа": в Донецкой области задыхаются COVID-пациенты

По словам уроженки Краматорска, ее маму забрала в тяжелом состоянии "скорая". В городской больнице мест нет, но удалось найти его в Торецке. Женщину определили в реанимацию, и она нуждается в круглосуточной подаче кислорода, но в больнице он постоянно заканчивается.

"Мать нуждается в круглосуточной подаче кислорода непосредственно балонного (кислородный концентратор даже самой большой мощности не подходит). И тут в понедельник (25.10.21) утром сообщают что в больнице закончился кислород и возможно будет только после обеда и то не точно. Мама без кислорода долго не протянет, срочно нужно найти баллон с кислородом", - пишет Виктория.

Дочка пациентки с другими родственниками срочно разыскали "волшебный баллон", который помог маме дотянуть до обеда, когда в больницу привезли кислород.

Все вроде бы успокоилось, но во вторник около трех ночи позвонили и сказали, что опять закончился кислород и "без него ваша мама продержится максимум 2 часа".

Снова силами всей семьи был найден кислород - к вечеру раздобыли шесть баллонов.

"В больнице по-прежнему обстановка та же "кислорода нет и неизвестно когда будет... Теперь держим руку на пульсе и кислородные баллоны в запасе. Ведь в любой момент могут позвонить, и нужно лететь спасать мамочку. Вот такая медицина в наших городах", - добавила Виктория.