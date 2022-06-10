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"Ваш сосед мертв, мы его забросали гранатами": экс-глава сельсовета под Киевом чудом выжила

Под Киевом оккупанты просто расстреливали мирных жителей в селе Мироцкое (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В село Мироцкое Киевской области российские оккупанты зашли в последние дни февраля. Поселок находится на трассе между Ворзелем и Бородянкой, в 45 км от Киева. До войны в Мироцком жило около 1500 человек. С первых же дней военные начали расстреливать местных жителей.

Экс-глава Мироцкого сельсовета Ольга Николаевна рассказала о преступления оккупантов в видео для Дениса Казанского.

В первые дни российские военные въехали в поселок и начали терроризировать местных жителей. Сосед экс-главы сельсовета Александр оказался одной из первых жертв.

В первые дни марта она пошла к соседу, чтобы он помог ей набрать воды. Позвала его по имени, а он не отозвался. Она вышла из его дома и наткнулась на оккупантов, которые спросили: "Что, не смогли воды набрать?".

Женщина сказала, что не отзывается сосед. А те в ответ: "Ваш сосед мертвый, мы его гранатами забросали". Ему было около 50 лет. Позже его тело обнаружили и по словам местных, оккупанты над ним сильно поиздевались - выкололи глаза, сняли скальп.

А бывшей главе сельсовета Ольге Николаевне угрожали - на нее наставили оружие и потребовали с нее список жителей. Хотели знать, кто в полиции работает, кто в АТО был.

Женщина сказала, чтобы оружие убрали, она главой была с 2010 по 2015 год и все данные устарели. Она объяснила, что прошло уже 7 лет и все давно поменялось.

Еще двух соседей с ее улицы расстреляли в первые дни марта. Оба - гражданские, около 50 лет. Один шел просто по улице, второй был во дворе. Чуть позже оккупанты расстреляли машину - люди ехали в аптеку, в Немешаево. Они остановились и тут же попали под обстрел.

Одного мужчину, старшего возраста - в упор. Второй мужчина, помладше - успел убежать. Ему местные жители потом помогли добраться до родных в Мироцком, в другой части села.

Ранее мы уже рассказывали о зверских преступлениях российских оккупантов в Киевской области - в Бузовой они убили трех членов семьи, всех в разные дни и при разных обстоятельствах.

Не повезло семье Софии из поселка Загальцы возле Бородянки - погибли кум и зять, а после - женщины смогли вывезти детей.

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