"Ваш син неадекватний": Слава Дьомін розповів, як вчителька принизила його сина в школі

Деталі конфлікту Слави Дьоміна з вчителькою сина

Ведучий поділився з прихильниками історією, як вчителька назвала його сина неадекватним. Це сталося під час телефонної розмови.

"Ваш син неадекватний і не вчить мій предмет" - сказала мені одна вчителька по телефону. На що я відповів: "Ви не лікар і не маєте право ставити діагнози. Значить ви його не зацікавили так, щоб він захотів вчити ваш предмет", - переказує діалог Дьомін.

Він обурився з приводу того, що часто вчителі перекладають відповідальність за свою роботу на батьків. За його словами, задача педагога - зробити все, щоб дитина захопилася певним предметом.

"І фраза "У мене таких 25 дітей! Як я можу всім приділити увагу?" для мене не аргумент. Я завжди буду на стороні сина у цьому питанні. Бо є вчителі, які можуть знайти підхід до кожної дитини і їхні уроки обожнюють, а є самозакохані особи, які вважають, що їхнє слово - закон", - пояснює свою позицію блогер.

Слава Дьомін із сином (фото: facebook.com/slavademin)

Як відреагували його читачі

Варто зазначити, що не всім прихильникам Слави Дьоміна прийшлися до вподоби його переконання.

А сам батько пробував працювати з дітьми?

Навчання дітей - це спільний процес вчителів і дітей.

Що ви там підтримуєте? Ви бачили зп вчителів? Ще дивно що хтось викладає.

Читаючи подібні дописи, є таке відчуття, що вчитель це клоун, який має не вчити, а зацікавлювати кожного.

Чим саме завершився конфлікт, він не розповів, але натомість започаткував справжню дискусію. Проте більшість коментаторів все ж пристали на сторону Дьоміна.