"Вас будут вешать": в Николаеве семейный врач на площади кричала, что "коронавируса нет" (видео)

Женщина уверила, что ее зовут Оксана Валерьевна Винник. Интересно, что в интернете нет информации, что эта женщина работает семейным врачом в Николаеве и вообще об этом имени нет упоминаний.

Чем опозорилась "врач"

Так называемый доктор на митинге вещала, что "никакого вируса на данный момент не было выявлено".

"На сайтах Минздрава и других стран мира таких данных нет. Нам рисуют картинки", - говорила якобы семейный врач.

Также Оксана Винник рассказывала, что никаких ПЦР-тестов делать не нужно, а врачей, которые верят в коронавирус "нужно вешать".

Она сообщила, что она училась на медика, а "какое-то непонятное существо", имея в виду тестирование, "будет сообщать ей диагноз".

Стоит ли упоминать, что весь "спич" псевдоврача был пропитан такими тезисами.

Митинг противников вакцин

Отметим, что митинг антивакцинаторов прошел в Николаеве 8 ноября. На нем собралось около 100 человек. Все они были без масок.

Люди говорили, что вакцинация должна быть добровольной, а не принудительной.

При всем при этом на данном сборище звучали абсолютно антинаучные высказывания, которые противоречат даже здравому смыслу.

Фейки относительно вакцинации

Многие из украинцев верят, что обязательная вакцинация нарушает конституционные права человека, но это не так.

В соответствии с статьи 12 ЗУ "О защите населения от инфекционных болезней" прямо установлено, что в случае угрозы возникновения особо опасной инфекционной болезни или массового распространения опасной инфекционной болезни на соответствующих территориях и объектах могут проводиться обязательные профилактические прививки против этой инфекционной болезни по эпидемическим показаниям.

Также среди людей есть мнение о теории всемирного заговора против человечества для введения людям микрочипов и изменения ДНК, называя массовую вакцинацию медицинским экспериментом.

Стоит отметить, что понятие "медицинского эксперимента" не урегулировано на законодательном уровне в отличие от понятия "медико-биологических экспериментов".

Согласно статьи 28 Конституции Украины, ни один человек без его свободного согласия не может быть подвергнут медицинским, научным или иным опытам.