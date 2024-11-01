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Варто позбутися "мовного сміття": яких три слова-паразити не існують в українській мові

Мовознавець назвав три слова-паразити, які ми часто вживаємо (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Багато звичних слів можуть здаватися нормою в повсякденному спілкуванні, але деякі з них насправді не належать до української мови. Під час розмов можна почути слова-паразити, яких насправді в нашій мові не існує. А ви їх вживаєте?

Яких слів-паразитів в українській мові не існує та чим їх можна замінити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення мовознавця та викладача Олександра Авраменко на каналі в YouTube.

Мовознавець розповів про слова-суржики, які ми використовуємо часто, але навіть не замислюємося, чи існують вони в українській мові.

"Слова "співпадати" немає в українській мові. Правильно "збігатися", і не "співпадіння", а "збіг", - пояснює Авраменко та наводить приклад мовних помилок.

"В слідуючому році наші відпустки не співпадають, тож не получиться разом поїхати на море", - навів приклад викладач.

У цьому реченні є ще дві помилки, які дуже часто допускають українці.

"Оте осоружне "получається" треба замінювати на "вийде". А слово-суржик "слідуючий" варто замінити на "наступний", - пояснює мовознавець.

Він навів приклад, як ця ж сама фраза має звучати правильно українською:

"Наступного року наші відпустки не збігаються. Тож не вийде поїхати разом до моря", - назвав правильний варіант Олександр Авраменко.

Варто нагадати, що українська мова походить від праслов'янської, як і багато інших мов у Східній Європі. Тому в кількох мовах може бути безліч однакових слів.

До таких належать слова, які є в українській та російській мовах. Ці лексеми мають подібне звучання, але вони різні за значенням. Тому значення цих слів часто плутають, і в результаті виникає неправильне поєднання мовних елементів - суржик.

 

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