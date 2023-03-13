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У Варшаві поставили на місце "хорошого" росіянина, який "всією душею за Україну": деталі інциденту

Росіянина вигнали із українсього закладу у Варшаві (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

У Варшаві російського журналіста відмовились обслуговувати в українському закладі "П'яна вишня". Виправдання, що він із "хороших росіян", не подіяло на персонал.

Про це повідомив сам учасник інциденту Сергій Канєв у себе на сторінці Facebook.

Що відомо про інцидент

"У Варшаві зайшли до українського ресторанчика "П'яна вишня". Стали робити замовлення, а бармен і заявив: "Росіян не обслуговуємо!" Почали переконувати людину, що ми журналісти, усією душею за Україну і самі постраждали від бункерного шахрая, а у відповідь - "Росіян не обслуговуємо!", - жаліється Канєв.

Також журналіст додає, що скандал вони не стали піднімати, тому пішли до польського бару. При цьому Канєв наголосив, що йому "образливо" і до посту прикріпив своє фото на фоні закладу.

Зазначимо, що львівський бренд "П'яна вишня" став популярним по всій Україні, а з часом поширився і за кордоном. Заклади є у Польщі, Угорщині, Молдові та Румунії.

У Польщі відмовились обслуговувати росіян у закладі "П'яна вишня"(фото: facebook/Cергій Канєв)

Про журналіста Канєва відомо, що раніше він працював у Центрі управління розслідуваннями. У 2018 році він тікав з РФ, бо його начебто збиралися "звинуватити у спробі з'ясувати маршрут пересування кортежу Путіна". Зараз Канєв пише статті для The Insider.

Як реагують у соцмережі на дії закладу

Пост журналіста викликав хвилю коментарів у нього на сторінці. Росіяни співчувають Канєву, що виникла така ситуація. Одні розуміють причини такої поведінки зі сторони персоналу українського закладу, інші ж намагаються звинувачувати українців у не правомірних діях.

Дехто навіть радить більше не спілкуватись у Польщі російською мовою або видавати себе за інші національності.

Що саме пишуть люди у коментарях:

  • Приїжджай до нас до Грузії. Підписуєш папір, що за перемогу України - і немає проблем.
  • Ну це можна зрозуміти. Це нам надовго...
  • Треба було англійською замовляти. Я доньці говорив не розмовляти російською, але вона сказала, що в Польщі у неї не було проблем.
  • Країна (Росія - ред.) - "ізгой". Образливо, але - заслужено.
  • Нас навіть у Латвії не обслуговували задовго до 2022 року.
  • Погано це. На жаль. Ми всі тепер як прокажені.
  • До цього треба бути готовим. Могло бути й гірше. Легко відбулися.

Раніше ми розповідали про скандал у готелі Одеси, де жінка визвірилась на персонал через українську мову.

Нещодавно ми повідомляли про те, що у Німеччині кавказець побив українського військового в одному з готелів.

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Польщаросіяни