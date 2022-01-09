В Варшаве среди улицы нашли украинку без сознания. Сверху на ней лежал чужой младенец

Известно, что инцидент случился среди ночи. На лежащую на земле женщину наткнулись случайные прохожие.

Выяснилось, что женщина - гражданка Украины

Очевидцы рассказали, что она лежала меж припаркованных авто и ни на что не реагировала. Ребенок, одетый в комбинезон, но без шапки, был на ней сверху.

Люди пытались помочь женщине. Как оказалось, она была мертвецки пьяна и ее едва удалось привести в чувства. Позже выяснилось, что в крови у нее было 3 промилле алкоголя (приблизительно 0,5 выпитой водки).

Медики, прибывшие на вызов, не обнаружили угроз жизни нетрезвой гражданки и ребенка.

Ребенок оказался чужим

Далее стало еще интереснее. Выяснилось, что женщина - не мать ребенка, а тетя. Она вышла на прогулку с 5-месячным племянником и перестала отвечать на звонки.

Когда мать ребенка прибыла на место вместе со своим мужем (оба - граждане Украины), то оказалось, что они тоже были навеселе - у женщины было почти 1 промилле алкоголя, а у мужа - 1,5.

Временно ребенка изъяли из семьи. Пока вопрос решается, украинке, найденной с ребенком без сознания, грозит до пяти лет лишения свободы.