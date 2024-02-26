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Вандали познущались над державними прапорами на меморіалі полеглим бійцям (відео)

Невідомі порізали державні прапори у Дніпрі (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Невідомі особи в центрі Дніпра, навпроти будівлі міської ради, пошкодили державні прапори та банери на Алеї Пошани, що є меморіальним комплексом, зведеним громадськістю на згадку про загиблих українських військовослужбовців.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку ініціаторки створення алеї, військової медикині Олени Мосійчук.

Невідомі порізали державні прапори

За словами захисниці, це друга за півтора тижня наруга над алеєю пошани загиблим і державною символікою.

Вона зазначила, що влада Дніпра ігнорує дії вандалів. Олена також припустила, що мерія має доступ до камер і можливо "покриває" зловмисників.

"Місцева влада не реагує ніяк, місцевій владі взагалі на*рати, що в Дніпрі працює группа сеператистів, маю висновок, що мерія має доступ до камер і можливо навіть і самі знають, хто це робить, а значить працівники є посібниками ворога", - написала Мосійчук.

"Тепер цим буде займатись СБУ. Прошу СБУ (Служба безпеки України) звернути увагу на те, що в місті Дніпро вже вдруге група сеператистів паплюжить державну символіку під носом місцевої влади. Як місто може тримати оборону, коли в центрі міста під камери спокійно працюють вороги?", - закликала військова медикиня.

Нагадаємо, наприкінці січня в місті Дніпро родичі загиблих військовослужбовців та активісти створили на бульварі центрального проспекту місце пам'яті, відоме як Алея Пошани.

Вони розмістили тут прапорці з іменами загиблих, кілька великих прапорів і банер.

Нещодавно ми розповідали, що УПЦ дала нагороду військовому, але "передумала, бо він - відкритий гей.

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