Валерий Харчишин рассказал о болезни сына: "это страшнее, чем смерть"

Валерий Харчишин решил проверить сверхспособности экстрасенсов проекта "Битва экстрасенсов". Фронтмен известной украинской группы "Друга рiка" также рассказал о своей жизни, включая о болезни сына.
Подробней об этом читайте в материале Styler ниже.
"Я думал страшнее смерти ничего нет, но это гораздо труднее. Много проблем в нашем роде у мужчин. Твой сын остается с тобой дома, но это не тот человек, которого ты знаешь. В конце концов остается тело, а душа… он просто уходит", - рассказал артист.
Харчишин отметил, что сын болеет уже 3 года, пошел четвертый год.
"Это когда ты любишь своего ребенка, он в твоих воспоминаниях один, а приходишь домой – это другой человек. Из нее просто вытащили все изнутри", - добавил он.
Валерий Харчишин на проекте "Битва экстрасенсов" (скриншот с видео)
24 сентября Валерий спешил на своем авто в роддом. В тот день его супруга родила второго сына. Артист был очень уставшим из-за того, что мало спал и просто уснул за рулем. Результатом этого стало ДТП.
Авария была сильной, и машина полностью была уничтожена. Один из врачей наугад определил, что у Харчишина разорванная почка и кровь уходит в брюшную полость.
"Считаю это ДТП своим вторым днем рождения. Я это воспринял как урок и изменил свою жизнь. Если будешь делать что-то качественно и от всего сердца, тебе и материальное найдется", - сказал артист.
Валерий Харчишин на проекте "Битва экстрасенсов" (скриншот с видео)
Харчишин признался, что ему было очень грустно, когда покончил с жизнью его близкий друг, с которым они дружили 12 лет и пели вместе в хоре. Также в жизни была еще одна трагедия, когда от рака умер брат Василий. У него была лимфома крови.
Видео с Харчишиным на проекте "Битва экстрасенсов" можно посмотреть по этой ссылке.
Напомним, у известного ведущего у Анатолия Анатолича от коронавируса умер крестный отец.
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