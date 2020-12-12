Валентин Гафт умер от инсульта: самые яркие роли легендарного актера

Валентин Гафт умер 12 декабря утром в своем доме в Москве (РФ) от инсульта, который 85-летний легендарный советский и российский актер театра и кино перенес несколько лет назад и восстанавливался все это время.

Об этом сообщила жена актера, народная артистка РФ Ольга Остроумова, передает Telegram-канал Mash.

"Инсульт у него был год назад, даже больше. Это последствия инсульта, последствия и все прочее", - сказала она.

Прощание с театральным режиссером, поэтом и писателем состоится в театре "Современник" во вторник, 15 декабря, рассказал директор театра.

Похоронят Гафта на Троекуровском кладбище на Аллее актеров.

Валентин Иосифович около двух лет назад из-за прогрессирующей болезни Паркинсона оказался буквально прикованным к инвалидному креслу.

Валентин Гафт на церемонии вручения государственных наград РФ в 2016 году (фото: kremlin.ru)

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве в еврейской семье, которая приехала из Прилук под Черниговом. Начал заниматься самодеятельность еще в школе, играл в спектаклях. После окончания Школы-студии МХАТ стал выступать на театральной сцене, а затем начал сниматься в кино. Его кино-дебют состоялся в 1956 году в картине "Убийство на улице Данте".

Валентин Гафт (фото: кадр из фильма)

Гафт пользовался большой популярностью в ролях "кинозлодеев", обладая ярко выраженной отрицательной харизмой.

Среди самых ярких его ролей можно выделить картины Эльдара Рязанова "Гараж", "Небеса обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово".

Видео: Валентин Гафт в фильме "Гараж"

Валентин Гафт был женат трижды. Его первая супруга - манекенщица Елена Изергина, вторая - балерина Инна Елисеева, и третья - Ольга Остроумова. Имел двоих детей: дочь Ольгу (от второго брака) и внебрачного сына Вадима Никитина.

Видео: Валентин Гафт в фильме "О бедном гусаре замолвите слово"

Напомним, что после аннексии Крыма Министерство культуры Украины включило Валентина Гафта в список российских деятелей культуры, которые публично осудили действия Кремля. Однако вскоре актер заявил, что считает себя "путинцем" и одобряет его политику. После этого актер попал в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. В 2016 году СБУ запретила Гафту въезд в Украину сроком на 5 лет.