Вакцину от коронавируса можно будет свободно купить: названы сроки
Вакцины от коронавируса в свободной продаже появятся, но не раньше ноября. Такие сроки озвучили в Раде и объяснили, почему препараты не продаются на рынке уже сейчас.
Об этом говорится на канале "Украина 24".
По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, сейчас все мировые производители вакцин загружены на год вперед государственными заказами. Поэтому говорить о коммерческих поставках препарата слишком рано.
"Pfizer официально заявил: если вы услышите о любой коммерческой поставке до ноября этого года, то это фейк. Все заказы до ноября - государственные заказы", - заявил нардеп.
По его словам, Арахамии, на продаже вакцин регулярно пытаются нагреться мошенники.
"Совсем недавно приезжали бизнесмены, просили: дайте нам разрешение на британскую AstraZeneca, которую мы завезем и будем продавать людям, которые готовы заплатить. Пожалуйста, привозите, за 48 часов получите документы. Они говорят "спасибо", уезжают, возвращаются через неделю, говорят, что это была афера, нет никакой AstraZeneca", - рассказал он.
Сейчас бизнесмены ищут вакцины по всему миру, причем готовы покупать их с пятикратной наценкой у производителя, чтобы потом рознично продавать. Но никто не готов продавать препараты, так как все заводы работают на выполнение госзаказов.
Напомним, что в Украине компания по вакцинации стартовала 24 февраля с Черкасской области, где препарат Covishield производства AstraZeneca первым получил врач.
Отметим, что врачи рассказали, в каких случаях препарат AstraZeneca может вызывать тромбоз, и как это предотвратить.