Вакцину от COVID-19 будут испытывать много лет: ученые сделали уточнение

Ученые отмечают, что испытания вакцин могут занять больше времени, чем сообщалось ранее. Связано это с тем, что выводы, сделанные об эффективности вакцины, не могут непосредственно применяться к тем группам людей, которые исключены из испытаний. Так, исследователи прогнозируют, что испытания вакцин могут продолжаться в течение нескольких лет, пишет Science Alert.

Как сообщается, пока невозможно сказать, защищает ли вакцина от тяжелого течения коронавируса или смертельного исхода. Исследователи уточняют, что на текущий момент испытания говорят о положительных результатах – гораздо меньше людей умирает от болезни. Однако количество случаев тяжелого течения болезни практически не изменилось.

Одной из проблем вакцины является то, что на третьем этапе испытаний критически не хватает добровольцев с хроническими болезнями, а также пожилых людей с ослабленной иммунной системой. Это означает, что выводы, сделанные об эффективности вакцины, не могут непосредственно применяться к тем категориям людей, которые не участвовали в испытаниях.

На текущий момент ученые отмечают, что изобретенные вакцины могут уменьшить симптоматику COVID-19 у здоровых взрослых. При этом влияние на пожилых людей также присутствует: вакцинирование населения от 18 до 55 лет может снизить риск заражения уязвимых групп.

В конечном счете, только когда вакцинировано все население, можно определить точную эффективность вакцины. Поэтому ожидается, что испытания коронавирусной вакцины будут продолжаться в течение многих лет, и каждое из них будет способствовать нашему пониманию того, как контролировать этот вирус.

Напомним, что ранее в ВОЗ назвали условия для скорого применения вакцин от COVID-19. В организации отметили, что это может произойти к декабрю этого года.

Кроме того, 18 сентября Еврокомиссия заключила второе соглашение о закупке вакцины от коронавируса с компанией Sanofi-GSK.

А в середине августа ЕК заключила первое соглашение о закупке 300 млн доз вакцины от коронавируса. Речь идет о вакцине компании AstraZeneca.