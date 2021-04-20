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Вакцинироваться Pfizer без очереди не получится: в Минздраве рассказали, кому достанутся остатки

Автор: Людмила Жукова

В Украине остатками вакцины Pfizer не будут вакцинировать желающих. Теперь будут прививать украинцев, находящихся в списках первого и второго этапов иммунизации, согласно "дорожной карте" Минздрава.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире "Сніданку з 1+1" 20 апреля.

Главный санврач привел пример. После использования, например, Pfizer остаются дозы, их будут вводить не публичным лицам, нардепам, общественным деятелям, как это было раньше для популяризации вакцинации, а будут вводить лицам из групп наибольшего риска. Это медицинские и социальные работники, пожилые люди, военнослужащие.

"Остатки вакцины отменили. Теперь нет такого, что остатками будут вакцинироваться публичные лица, чтобы популяризировать именно прививки. Что такое остатки? Например, Pfizer она в шестидозном флаконе. Если прокололи пять человек, то может остаться одна доза. Ее используют только для тех людей, которые попадают в первый-второй етап кампании по вакцинации. Это медработники, соцработники, пенсионеры, для которых можно и нужно использовать эту вакцину", — объяснил Виктор Ляшко.

Напомним, первая партия вакцины Pfizer прибыла в Украину утром 16 апреля. Украина получила 117 тысяч доз препарата Comirnaty в рамках глобального механизма COVAX.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, первыми прививку вакциной Pfizer получат жители и сотрудники домов престарелых.

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