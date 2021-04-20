Вакцинироваться Pfizer без очереди не получится: в Минздраве рассказали, кому достанутся остатки

В Украине остатками вакцины Pfizer не будут вакцинировать желающих. Теперь будут прививать украинцев, находящихся в списках первого и второго этапов иммунизации, согласно "дорожной карте" Минздрава.

Главный санврач привел пример. После использования, например, Pfizer остаются дозы, их будут вводить не публичным лицам, нардепам, общественным деятелям, как это было раньше для популяризации вакцинации, а будут вводить лицам из групп наибольшего риска. Это медицинские и социальные работники, пожилые люди, военнослужащие.

"Остатки вакцины отменили. Теперь нет такого, что остатками будут вакцинироваться публичные лица, чтобы популяризировать именно прививки. Что такое остатки? Например, Pfizer она в шестидозном флаконе. Если прокололи пять человек, то может остаться одна доза. Ее используют только для тех людей, которые попадают в первый-второй етап кампании по вакцинации. Это медработники, соцработники, пенсионеры, для которых можно и нужно использовать эту вакцину", — объяснил Виктор Ляшко.