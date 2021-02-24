Что говорит Православная церковь Украины о вакцинации. Ответ удивит

Вакцинироваться или нет?

В ПЦУ отметили, что свою позицию относительно прививок священнослужители озвучили еще до начала пандемии COVID-19, четко отметив, что "в Православной церкви Украины нет никаких возражений относительно вакцинации в целом как медицинской процедуры: она не противоречит ни Божьим заповедям, ни основам христианской веры".

В то же время, ПЦУ не будет принуждать к вакцинации.

"Процедура вакцинации должна быть добровольной и осознанной. Каждый человек волен принять собственное взвешенное и ответственное решение, которое будет опираться на профессиональные выводы и рекомендации врачей, медиков, специалистов, будет учитывать состояние здоровья и другие важные факторы", - говорится в сообщении.

Это позиция лишь ПЦУ?

Оказывается - нет. Такая позиция по вакцинации соответствует общему учению церкви относительно лечения - призывая верующих заботиться о здоровье, церковь побуждает всех прислушиваться к врачам, использовать хорошие средства лечения. При этом не может ни определять, какое именно это должно быть лечение в конкретном случае или какими именно средствами.

Поэтому вполне очевидно, что церковь как институт, священнослужители, религиозные деятели не могут и не должны брать на себя ответственность по сертификации качества, эффективности, условий транспортировки и хранения доз вакцины, правильности и целесообразности для конкретного лица проведения процедуры прививки, говорят в ПЦУ. Все потому, что это - зона ответственности системы здравоохранения и государства.

Что же делать верующим?

В ПЦУ отмечают: каждый должен подойти к этому вопросу ответственно, тщательно взвесив все "за" и "против". При этом каждый христианин должен сознательно относиться к сохранению собственного здоровья и здоровья окружающих, понимая, что "человеческая жизнь есть дар Божий и имеет большую ценность".

В то же время каждый должен помнить, что вопрос вакцинации не является исключительно личным - он напрямую касается здоровья всего народа и жизни наших ближних.

Позиция ПЦУ относительно вакцинации от коронавируса (facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)