Вакцинироваться от COVID-19 можно вне очереди неиспользованными дозами: кто в списке

Вакцинироваться от коронавируса на первом этапе иммунизации могут не только медработники, работающие с ковидными больными, но и другие лица. Такое исключение будут делать в случае неиспользованных доз с флакона.

Кому разрешено вакцинироваться вне очереди:

участникам боевых действий на Донбассе,

народным депутатам Украины,

руководителям центральных органов исполнительной власти, областных государственных администраций, областных советов, органов местного самоуправления, структурных подразделений по вопросам здравоохранения государственных администраций,

главным государственным санитарным врачам,

лидерам и представителям религиозных организаций,

выдающимся писателям, журналистам, спортсменам, музыкантам, актерам, певцам, другим деятелям сферы культуры, которые старше 60 лет.

"Когда становится понятно, что в день проведения вакцинации есть остатки доз, ответственный за списки общественных деятелей уточняет, кто из общественных деятелей сможет вакцинироваться. Общественные деятели должны быть готовы приехать на место проведения вакцинации в течение времени до момента обязательной утилизации остатков от объявления наличии таких доз", - пояснил Ляшко.

Он уточнил, что те, кто будет вакцинироваться вне очереди, обязательно получат прививки своевременно в срок, указанный в официальной инструкции к вакцине (в течение шести часов с момента вскрытия флакона).

23 февраля в Украину были доставлены 500 тысяч доз вакцины от COVID-19 Covishield разработки AstraZeneca. Первым вакцинировался 24 февраля врач из Черкасской области.