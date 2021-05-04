Когда вакцинировать детей от дифтерии и краснухи: советы молодым родителям
Как и когда надо вакцинироваться от дифтерии, краснухи и других заболеваний? Это вопрос, который часто беспокоит молодых родителей.
Врачи из Черновицкого областного Центра Общественного здоровья дали несколько советов украинцам, которые недавно стали родителями, относительно прививок их детей.
Корь, паротит и краснуха
Избежать этих заболеваний можно при условии вакцинации. Для этого в возрасте 12 месяцев и 6 лет ребенка нужно прививать трехкомпонетной вакциной КПК, которая обеспечивает иммунитет одновременно от трех заболеваний. К слову, во взрослом возрасте врачи советуют ревакцинироваться, чтобы закрепить эффективность вакцины.
Вакцина КПК входит в Национальный календарь прививок, поэтому за нее не нужно платить. Все, что необходимо сделать - посетить своего семейного врача и записаться на прививку.
"Если по каким-то причинам ваш ребенок не был вакцинирован в соответствии с календарем профилактических прививок, обратитесь за консультацией к семейному врачу", - советуют специалисты.
Столбняк и дифтерия
Эти заболевания тоже профилактируются вакцинами. Единственный способ защититься от дифтерии и предупредить развитие опасных осложнений - вакцинация детей согласно календарю профилактических прививок и ревакцинация для взрослых (каждые 10 лет).
Что делать, если в детстве не вакцинировался от дифтерии и столбняка?
Если в детстве вы не вакцинировались или неизвестно, вакцинированы или нет, стоит немедленно получить необходимую защиту от этих опасных болезней.
Если ранее не вакцинировались от дифтерии и столбняка, необходимо получить как минимум три дозы вакцины АДС-М - сначала первая доза, через месяц - вторая, через 6 месяцев после второй - третья.
Напомним, что столбняк передается при контакте со спорами бактерий, живущих в почве и кишечном тракте животных. Риск смерти довольно высок.
Симптомы столбняка:
- сжатие челюстей,
- мышечные спазмы,
- мучительное напряжение во всем теле,
- проблемы с глотанием,
- лихорадка и чрезмерное потоотделение и т. д.
Возбудителем дифтерии является дифтерийная палочка. Эта болезнь передается воздушно-капельным путем. Может поражать сердечно-сосудистую и нервную систему, почки.
Симптомы дифтерии:
- боль в горле,
- повышенная температура и лихорадка,
- отек слизистой оболочки ротоглотки,
- налет на миндалинах серого цвета,
- осиплость голоса.
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