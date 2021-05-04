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Когда вакцинировать детей от дифтерии и краснухи: советы молодым родителям

Новина українською → Вторник 04 мая 2021 11:14
Когда вакцинировать детей от дифтерии и краснухи: советы молодым родителям Коллаж РБК-Украина: врачи дали советы молодым родителям по вакцинации детей
Автор: Styler

Как и когда надо вакцинироваться от дифтерии, краснухи и других заболеваний? Это вопрос, который часто беспокоит молодых родителей.

Врачи из Черновицкого областного Центра Общественного здоровья дали несколько советов украинцам, которые недавно стали родителями, относительно прививок их детей.

Корь, паротит и краснуха

Избежать этих заболеваний можно при условии вакцинации. Для этого в возрасте 12 месяцев и 6 лет ребенка нужно прививать трехкомпонетной вакциной КПК, которая обеспечивает иммунитет одновременно от трех заболеваний. К слову, во взрослом возрасте врачи советуют ревакцинироваться, чтобы закрепить эффективность вакцины.

Вакцина КПК входит в Национальный календарь прививок, поэтому за нее не нужно платить. Все, что необходимо сделать - посетить своего семейного врача и записаться на прививку.

"Если по каким-то причинам ваш ребенок не был вакцинирован в соответствии с календарем профилактических прививок, обратитесь за консультацией к семейному врачу", - советуют специалисты.

Когда вакцинировать детей от дифтерии и краснухи: советы молодым родителям


Столбняк и дифтерия

Эти заболевания тоже профилактируются вакцинами. Единственный способ защититься от дифтерии и предупредить развитие опасных осложнений - вакцинация детей согласно календарю профилактических прививок и ревакцинация для взрослых (каждые 10 лет).

Что делать, если в детстве не вакцинировался от дифтерии и столбняка?

Если в детстве вы не вакцинировались или неизвестно, вакцинированы или нет, стоит немедленно получить необходимую защиту от этих опасных болезней.

Если ранее не вакцинировались от дифтерии и столбняка, необходимо получить как минимум три дозы вакцины АДС-М - сначала первая доза, через месяц - вторая, через 6 месяцев после второй - третья.

Когда вакцинировать детей от дифтерии и краснухи: советы молодым родителям


Напомним, что столбняк передается при контакте со спорами бактерий, живущих в почве и кишечном тракте животных. Риск смерти довольно высок.

Симптомы столбняка:

  • сжатие челюстей,
  • мышечные спазмы,
  • мучительное напряжение во всем теле,
  • проблемы с глотанием,
  • лихорадка и чрезмерное потоотделение и т. д.

Возбудителем дифтерии является дифтерийная палочка. Эта болезнь передается воздушно-капельным путем. Может поражать сердечно-сосудистую и нервную систему, почки.

Симптомы дифтерии:

  • боль в горле,
  • повышенная температура и лихорадка,
  • отек слизистой оболочки ротоглотки,
  • налет на миндалинах серого цвета,
  • осиплость голоса.

Ранее украинцам рассказали про бесплатные обязательные прививки.

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