Вакцинировать будут не всех украинцев: кому можно не делать прививку

В Украине вакцинация должна начаться в середине 2021 года. Однако делать ее будут не всем. Врачи-эпидемиологи сходятся на мнении, что к тому моменту переболеет и обретет иммунитет определенное количество человек – около 10-20% населения. По мнению врача Аллы Мироненко, тех, кто имеет диагноз "коронавирус" или ранее перенес эту инфекционную болезнь, обязывать делать прививку не должны.

Специалист заявила, что в этой процедуре нет ни необходимости, ни пользы. Тем, кто обладает естественно приобретенным иммунитетом от инфекции вводить антитела просто бесполезно. Такое мнение врач-вирусолог Алла Мироненко заявила в комментарии изданию ГолосUA. Также медик добавила, что от прививок можно избавить еще одну крупную возрастную группу.

"Все население вакцинировать не нужно. Например, детей. В основном они легко переносят вирус. У них это проходит, как легкая простуда. Поэтому нет смысла их прививать", – добавила врач.

Медиков сейчас волнует больше другой вопрос: как организовать саму вакцинацию, ведь температура хранения вакцины -70 градусов, а поставляется она партиями.

"Также нужно составить план, кто будет приходить на вакцинацию. Например, если в упаковке 10 флаконов, то при их разморозке нужно сразу же привить 10 человек. Это колоссальная организационная работа. Пока не понимаю, кто это должен будет делать. Медики сейчас очень загружены. Санэпидемстанция ликвидирована. Возникает вопрос, кто этим займется", – подчеркивает эксперт.

Медик также назвала группы украинцев, которые будут прививать первыми.

"В первую очередь нужно вакцинировать людей старшего возраста, медработников и граждан, которые работают с людьми. Например, учителей, полицейских и работников сферы услуг", – заключила специалист.

Напомним, что ранее врач рассказал, можно ли сразу подцепить грипп и COVID-19.

До этого врач-вирусолог Алла Мироненко рассказала, как остановить эпидемию коронавируса в Украине.