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Вакцинированным от COVID-19 сделают подарок ко Дню Независимости

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Вторник 17 августа 2021 08:31
Вакцинированным от COVID-19 сделают подарок ко Дню Независимости Фото: Вакцинированным от коронавируса сделают подарок (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Бесплатные билеты на концерт ко Дню Независимости получат все украинцы, которые вакцинируются от коронавируса со среды, 18 августа и далее.

Об этом сообщил в эфире "Украина 24" министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Для того, чтобы получить билет нужно сделать прививку в центрах массовой вакцинации. Как именно будут давать бесплатные "проходки" Ляшко не уточнил.

"Все, кто вакцинируется в центрах массовой вакцинации со среды, все украинцы, получат бесплатные билеты на праздничный концерт, посвященный Дню Независимости, который состоится 24 августа на НСК Олимпийский", – сказал он.

Также Ляшко призвал всех, кто еще не сделал прививку, пересмотреть свое отношение к вакцинации, потому что это единственный действенный способ защиты от коронавирусной болезни.

Для справки

Концерт ко Дню независимости пройдет 24 августа на НСК Олимпийский в Киеве. Цена билетов стартует от 299 гривен и заканчивается 2700. На концерте будет петь для украинцев: ВВ, Брати Гадюкіни, Океан Ельзи, София Ротару, Олег Винник, Скрябин, Jamala, Monatik и другие.

Как мы ранее сообщали, опубликован график работы банков на День Независимости.

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