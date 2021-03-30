Вакцинация в Украине: медики рассказали о новых побочных эффектах от Covishield

Эксперты проанализировали побочные эффекты от прививок от коронавируса в период с 24 февраля по 28 марта. После почти 200 тысяч доз прививок процент побочных эффектов составил 0,35%.

При этом подавляющее количество случаев (92,8%) представляли собой несерьезные побочные реакции.

Распространенные побочные эффекты

расстройства в месте укола (65,73%);

расстройства со стороны опорно-двигательного аппарата (12,98%);

неврологические расстройства (11,96%);

желудочно-кишечные расстройства (3,48%);

Иммунные расстройства и расстройства кожи (1,78%);

Другие расстройства (1,27%).

Инфографика (facebook.com/dec.gov.ua)