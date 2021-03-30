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Вакцинация в Украине: медики рассказали о новых побочных эффектах от Covishield

Автор: Роман Мирончук

После первого месяца вакцинации от коронавируса украинские медики получили только 689 сообщений о побочных эффектах, которые проявились после индийской вакцины Covishield. Всего было введено почти 200 тысяч доз данного препарата.

Об этом сообщает Государственный экспертный центр Минздрава Украины на своей странице в Facebook.

Эксперты проанализировали побочные эффекты от прививок от коронавируса в период с 24 февраля по 28 марта. После почти 200 тысяч доз прививок процент побочных эффектов составил 0,35%.

При этом подавляющее количество случаев (92,8%) представляли собой несерьезные побочные реакции.

Распространенные побочные эффекты

  • расстройства в месте укола (65,73%);
  • расстройства со стороны опорно-двигательного аппарата (12,98%);
  • неврологические расстройства (11,96%);
  • желудочно-кишечные расстройства (3,48%);
  • Иммунные расстройства и расстройства кожи (1,78%);
  • Другие расстройства (1,27%).

Инфографика (facebook.com/dec.gov.ua)

Напомним, экс-министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая рассказала, что самый мощный удар COVID-19 нанес по Киеву. По ее словам, в столице много тяжелых пациентов и реанимационных отделений не хватает.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов высказался об украинской вакцине от коронавируса.

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Новости Украины КоронавирусВакцина от коронавируса
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