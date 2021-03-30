Вакцинация в Украине: медики рассказали о новых побочных эффектах от Covishield

После первого месяца вакцинации от коронавируса украинские медики получили только 689 сообщений о побочных эффектах, которые проявились после индийской вакцины Covishield. Всего было введено почти 200 тысяч доз данного препарата.
Об этом сообщает Государственный экспертный центр Минздрава Украины на своей странице в Facebook.
Эксперты проанализировали побочные эффекты от прививок от коронавируса в период с 24 февраля по 28 марта. После почти 200 тысяч доз прививок процент побочных эффектов составил 0,35%.
При этом подавляющее количество случаев (92,8%) представляли собой несерьезные побочные реакции.
Инфографика (facebook.com/dec.gov.ua)
Напомним, экс-министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая рассказала, что самый мощный удар COVID-19 нанес по Киеву. По ее словам, в столице много тяжелых пациентов и реанимационных отделений не хватает.
Ранее глава Минздрава Максим Степанов высказался об украинской вакцине от коронавируса.