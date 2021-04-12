Вакцинация в Украине: кому не нужно записываться на прививку самостоятельно

Вакцинация в Украине продолжается и в ближайшие дни прививать украинцев начнут препаратом Sinovac. Эта вакцина уже прошла лабораторный контроль и ее начали отгружать в регионы.
В Минздраве рассказали, кому не нужно самостоятельно записываться на вакцинацию от коронавируса, так как это должны сделать работодатели.
Как объяснили в министерстве, работодатели должны зарегистрировать своих работников на вакцинацию в таких сферах:
Перед тем, как руководители учреждений сформируют списки работников на вакцинацию, к ним должны обратиться региональные координаторы по вакцинации с информацией о начале прививок для целевой группы.
Далее руководители учреждений передают сформированные списки региональному координатору, готовят помещения для вакцинации и договариваются о времени и месте визита мобильной бригады.
"Важно не забыть взять с собой на вакцинацию копию о подписании декларации или паспорт с идентификационным кодом (для регистрации в электронной системе здравоохранения", - отметили в Минздраве.
Кроме того, на данном этапе вакцинацию делают также священнослужителям и жителям Украины, которые достигли 80 лет.
Напомним, ранее мы писали о том, что южноафриканский штамм COVID-19 оказался устойчив к вакцине Pfizer.
А также сообщали о том, кого будут в Украине вакцинировать препаратом Sinovac и когда начнут.