UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Вакцинация в Украине: кому не нужно записываться на прививку самостоятельно

Автор: Анна Шиканова

Вакцинация в Украине продолжается и в ближайшие дни прививать украинцев начнут препаратом Sinovac. Эта вакцина уже прошла лабораторный контроль и ее начали отгружать в регионы.

В Минздраве рассказали, кому не нужно самостоятельно записываться на вакцинацию от коронавируса, так как это должны сделать работодатели.

Как объяснили в министерстве, работодатели должны зарегистрировать своих работников на вакцинацию в таких сферах:

  • Медицина
  • Образование
  • Военнослужащих
  • Специалисты социальной сферы
  • Работники или жители интернатов, домов престарелых
  • Работники структур государственной безопасности – МВД, Нацполиция, Нацгвардия, СБУ, ГСЧС, ГПСУ.

Перед тем, как руководители учреждений сформируют списки работников на вакцинацию, к ним должны обратиться региональные координаторы по вакцинации с информацией о начале прививок для целевой группы.

Далее руководители учреждений передают сформированные списки региональному координатору, готовят помещения для вакцинации и договариваются о времени и месте визита мобильной бригады.

"Важно не забыть взять с собой на вакцинацию копию о подписании декларации или паспорт с идентификационным кодом (для регистрации в электронной системе здравоохранения", - отметили в Минздраве.

Кроме того, на данном этапе вакцинацию делают также священнослужителям и жителям Украины, которые достигли 80 лет.

Вакцинация в Украине

Напомним, ранее мы писали о том, что южноафриканский штамм COVID-19 оказался устойчив к вакцине Pfizer.

А также сообщали о том, кого будут в Украине вакцинировать препаратом Sinovac и когда начнут.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Вакцина от коронавирусавакцинация
Читайте также
Вакцина Pfizer и Coronavac: кого будут прививать этими препаратами
Вакцина Pfizer ожидается в Украине на следующей неделе. Дата прибытия может сместиться
Прогноз погоды