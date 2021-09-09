Вакцинация убивает 8-й ген, который настроен на вибрации Бога: новый миф ширится Украиной

Казалось бы, сегодня мифы о вакцинации от коронавируса уже никого не удивят. Но нет. Потому что украинский Facebook сегодня всколыхнула новая антивакцинаторская теория. И она еще более абсурдна, чем те, которые вам приходилось встречать раньше (типа, что Pfizer приводит к бесплодию или Moderna вызывают импотенцию).
Нет-нет. На этот раз все серьезнее. Ведь речь идет о негативном влиянии любых вакцин на... связь человека с самим Богом.
Styler вместе с ведущим генетиком Юрием Леоновым развеивают один из самых новых (и самых нелепых) мифов о влиянии вакцинации на людей.
9 сентября в социальных сетях активно распространяется скриншот комментариев под одним из постов, который касался вакцинации учителей и воспитателей детских садов.
В нем жительница Львова по имени Наталья Юськив аргументирует другим юзерам, почему не пустит своего ребенка в школу, если педагоги учебного заведения будут вакцинированы.
"Я ни при каких условиях не отдам ребенка к вакцинированному учителю. Я не буду подвергать ребенка заражению спаечным белком. Кроме того, вакцинированные люди имеют проблемы с 8-м геном, который отвечает за сознание", - пишет женщина.
Кое-кому стало интересно, а что же оно такое - "восьмой ген"? Точнее, каким образом он "отвечает за сознание"?
И Наталья с радостью рассказала.
"Этот [восьмой] ген отвечает за эмоции, сознание и связь с Богом. В душе есть сенсоры, которыми она настроена на вибрации Бога. Вакцина эти сенсоры закрывает, а человек, соответственно, теряет связь с Творцом", - пишет выпускница Львовского национального университета.
"Если вы чего-то не знаете, то это не значит, что его не существует", - добавила женщина.
Скриншот
Многим эти слова показались шуткой. Но страница женщины в социальной сети кишит подобными антивакцинаторскими публикациями и другими постами про различные теории заговоров. А самое интересное (или самое ужасное) то, что ее публикации находят поддержку у других украинцев...
К большому сожалению, убедить людей в их откровенной неправоте невозможно, если они сами не хотят быть убежденными...
Но вместе с генетиком отдела молекулярно-биологических исследований одного из самых известных медицинских центров Юрием Леоновым мы прямо сейчас разбиваем "теорию" львовянки и ее возможных сторонников вдребезги.
Итак.
Спаечный белок коронавирус отвечает за связь вириона (свободной вирусной частицы) за связь и проникновение в клетку. Часть вакцин использует этот белок, как мишень для наработки антител. Заразить человека отдельно спаечным белком невозможно. Потому что это лишь составная часть вируса.
"Восьмой ген" и "вибрации Бога" - это вообще абсурд, о котором даже и говорить не стоит. Это просто, извините за грубость, - бред!
Этот миф развенчан уже много раз. Более того. В Китае, Израиле, Великобритании есть женщины, которые прошли вакцинацию и уже забеременели. Поэтому это тоже абсурдный миф, который запущен антивакцинаторами.
Мифы о вакцинации это явление, которое присуще не только нашей стране, но и всему миру. ВОЗ, активисты и журналисты постоянно борются против лжи относительно негативного влияния прививок на жизнь и здоровье человека.
Среди наиболее популярных историй, которые ширятся преимущественно социальными сетями, можно выделить следующие:
Следует заметить, что все они (и многие другие мифы) - развенчаны врачами и учеными со всего мира, а потому не имеют ничего общего с правдой.
А какие абсурдные мифы о вакцинации от коронавируса приходилось слышать вам? Пишите в комментариях на нашей странице в Facebook.
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