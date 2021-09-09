Вакцинация убивает 8-й ген, который настроен на вибрации Бога: новый миф ширится Украиной

Миф про 8-й ген и спаечный белок

9 сентября в социальных сетях активно распространяется скриншот комментариев под одним из постов, который касался вакцинации учителей и воспитателей детских садов.

В нем жительница Львова по имени Наталья Юськив аргументирует другим юзерам, почему не пустит своего ребенка в школу, если педагоги учебного заведения будут вакцинированы.

"Я ни при каких условиях не отдам ребенка к вакцинированному учителю. Я не буду подвергать ребенка заражению спаечным белком. Кроме того, вакцинированные люди имеют проблемы с 8-м геном, который отвечает за сознание", - пишет женщина.

Кое-кому стало интересно, а что же оно такое - "восьмой ген"? Точнее, каким образом он "отвечает за сознание"?

И Наталья с радостью рассказала.

"Этот [восьмой] ген отвечает за эмоции, сознание и связь с Богом. В душе есть сенсоры, которыми она настроена на вибрации Бога. Вакцина эти сенсоры закрывает, а человек, соответственно, теряет связь с Творцом", - пишет выпускница Львовского национального университета.

"Если вы чего-то не знаете, то это не значит, что его не существует", - добавила женщина.

Скриншот

Многим эти слова показались шуткой. Но страница женщины в социальной сети кишит подобными антивакцинаторскими публикациями и другими постами про различные теории заговоров. А самое интересное (или самое ужасное) то, что ее публикации находят поддержку у других украинцев...

Почему слова Натальи Юськив - бред (объясняет генетик)

К большому сожалению, убедить людей в их откровенной неправоте невозможно, если они сами не хотят быть убежденными...

Но вместе с генетиком отдела молекулярно-биологических исследований одного из самых известных медицинских центров Юрием Леоновым мы прямо сейчас разбиваем "теорию" львовянки и ее возможных сторонников вдребезги.

Итак.

Генетик развенчивает миф №1

Спаечный белок коронавирус отвечает за связь вириона (свободной вирусной частицы) за связь и проникновение в клетку. Часть вакцин использует этот белок, как мишень для наработки антител. Заразить человека отдельно спаечным белком невозможно. Потому что это лишь составная часть вируса.

Генетик развенчивает миф №2

"Восьмой ген" и "вибрации Бога" - это вообще абсурд, о котором даже и говорить не стоит. Это просто, извините за грубость, - бред!

В качестве бонуса генетик развенчивает миф о влиянии вакцины на репродуктивную функцию.

Этот миф развенчан уже много раз. Более того. В Китае, Израиле, Великобритании есть женщины, которые прошли вакцинацию и уже забеременели. Поэтому это тоже абсурдный миф, который запущен антивакцинаторами.

Топ самых распространенных мифов о вакцинации

Мифы о вакцинации это явление, которое присуще не только нашей стране, но и всему миру. ВОЗ, активисты и журналисты постоянно борются против лжи относительно негативного влияния прививок на жизнь и здоровье человека.

Среди наиболее популярных историй, которые ширятся преимущественно социальными сетями, можно выделить следующие:

вакцинация против COVID-19 может нарушить менструальный цикл

авиакомпании рекомендуют вакцинированным людям не путешествовать самолетами из-за повышенного риска образования тромбов

нобелевский лауреат Люк Монтанье заявил, что все вакцинированные от COVID-19 умрут в течение двух лет из-за антителозависимого усиления инфекции

мРНК-вакцины - генетическое оружие, которое изменяет наши гены

вакцина против коронавируса вызывает рассеянный склероз

Красный Крест запретил вакцинированным быть донорами крови

Следует заметить, что все они (и многие другие мифы) - развенчаны врачами и учеными со всего мира, а потому не имеют ничего общего с правдой.

А какие абсурдные мифы о вакцинации от коронавируса приходилось слышать вам? Пишите в комментариях на нашей странице в Facebook.