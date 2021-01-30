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Врач рассказала, кому может навредить вакцина от COVID-19

Суббота 30 января 2021 19:15
Врач рассказала, кому может навредить вакцина от COVID-19
Вакцинация от коронавируса в Украине (иллюстративное фото: canva.com)
Автор: Анна Киселева

Вакцинация после перенесения коронавирусной инфекции в тяжелой форме может служить дополнительной нагрузкой на организм. При таком анамнезе делать прививку не желательно и может быть даже опасно. Какая вакцина лучше, а также, когда стоить делать прививку против COVID-19, рассказала врач-инфекционист, доктор медицинских наук Оксана Выговская.

Медик в эфире телеканала "Украина 24" заявила, что люди, которые уже переболели коронавирусом, не должны прививаться от инфекции.

"В целом в Украине такая ситуация, что практически каждый второй человек не является сторонником вакцинации. Речь идет о прививках против разных заболеваний, в том числе и против COVID-19. С этим связано много разных факторов, в первую очередь это недоверие к качеству вакцины. Я и моя семья переболели, это моя позиция – я считаю, что люди, которые переболели COVID-19, особенно тяжелыми формами, и имеют защитные антитела, не должны прививаться, так как это лишняя нагрузка на иммунную систему", - сказала Выговская.

Врач подчеркивает, что при финансовой возможности, стоит выбирать более дорогостоящую и качественную вакцину.

"Я бы смотрела на свою финансовую ситуацию. Если есть возможности – лучше прививаться вакцинами, демонстрирующими большую эффективность. Если бы не было финансовой возможности, я бы прививалась любой вакциной, которой государство имеет возможность обеспечить. Надо понимать, что у нас уровень заболеваемости стабильный и невысокий, это хороший момент для проведения массового прививания, и надо им пользоваться", - заявила она.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что вакцинация от коронавируса в Украине будет бесплатной.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что Украина в феврале получит 117 000 доз вакцины от Pfizer-BioNTech американского производства. Вакцина будет распределена для вакцинации работников больниц, в которых оказывают помощь пациентам с COVID-19.

Также Ляшко рассказал, что в Украине возможна ситуация, когда одновременно будут доставлены вакцины Pfizer и китайская Sinovac. В первую очередь для вакцинации медработников будут использовать Pfizer.

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