Вакцинація проти грипу: чи можна робити щеплення при підвищеній температурі?

Коли не можна робити вакцинацію

За словами лікаря, протипоказанням є анафілактична реакція на попередні дози вакцин. Інших таких серйозних протипоказань не існує.

Якщо у людини гостре захворювання, тяжка респіраторна інфекція, то варто зачекати, поки людина одужає.

Однак, навіть наявність легкого підвищення температури не є протипоказанням щодо вакцинації проти грипу. Тобто насправді вони дуже обмежені.

Усі віруси можуть міняти свої властивості, але грип змінюється найчастіше. Тому щороку з'являються нові віруси та вакцини.

Інші віруси також циркулюють, вони теж можуть мінятись, але не настільки й не так часто, як вірус грипу.

Щеплення можна робити у розпал сезону грипу, навіть якщо ви ще не захворіли. Важливо, щоб на момент вакцинації людина почувалася добре і не мала гострих інфекційних захворювань.

Важливо розуміти, якщо робити щороку вакцинацію, то імунна пам'ять буде краще тренована. Тоді людина буде краще захищена від грипу порівняно з тими, які один раз зробили щеплення проти грипу.

Хто у групі ризику захворіти на грип

До групи ризику захворіти на грип і його ускладнення належать:

діти до 5 років, особливо до 2 років

літні люди (старше 65 років)

вагітні жінки

люди з хронічними захворюваннями, такими як серцево-судинні захворювання, астма, цукровий діабет, хвороби легенів, хронічні захворювання нирок

особи з ослабленим імунітетом, зокрема через прийом імунодепресантів або після трансплантації органів

медичні працівники, які часто контактують з хворими.

люди, які живуть у великих колективах, наприклад, у дитячих садках, школах, інтернатах

Ці категорії людей мають більший ризик розвитку важких форм грипу та ускладнень, тому для них вакцинація є особливо важливою.

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