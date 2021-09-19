Вакцинация поможет не всем: кто лучше всех защищен от коронавируса

Вакцинация от коронавируса – это один из методов борьбы против коронавируса. Но вакцина не дает 100% защиты от того, что человек не заболеет. Вакцинированный человек легче перенесет заболевание и обойдется без серьезных осложнений.

Известный украинский иммунолог Андрей Волянский в программе "Народ против" на телеканале " Украина 24 " назвал тех, кто защищен от коронавируса намного лучше.

По словам специалиста, самую надежную защиту от коронавируса имеют те, кто уже перенес заболевание. И эта защита может быть лучше, чем у тех, кто вакцинирован.

"Вакцинация от COVID-19 не защищает абсолютно всех. Она защищает некоторую часть людей. Кто сказал, что 80% вакцинированных школьных учителей – это гарантия того, что никто не будет болеть? Это высосано из пальца, потому что вакцинированные массово болеют, и Израиль показал, что даже третья доза – это не исключение из правил. Кто защищен по-настоящему? Тот, кто имеет иммунный щит – он может быть и естественным, и искусственным. Переболевшие защищены гораздо лучше вакцинированных. Большая часть вакцинированных также защищена, но не все. Среди вакцинированных надо находить не ответивших, и перед ними ставить вопрос о третьей дозе", - считает Волянский.

Также иммунолог отметил, что вакцинацией сейчас нужно в первую очередь защищать самых уязвимых.

"Мы поставили временные маркеры: первый этап, второй… С 20 июля мы вакцинировали всех желающих. При этом в возрастной группе 80+ лишь 8% вакцинированных дважды. То есть тех, кто сейчас болеют и умирают, мы их не защитили, потому что не было маркеров, как делала Европа", - объяснил специалист.