Вакцинация после перенесенного коронавируса: в Минздраве назвали точные сроки

"Если вы уже переболели COVID-19 в бессимптомной, легкой или тяжелой форме, ваш организм уже познакомился с коронавирусом SARS-CoV-2 и выработал иммунитет. Иммунитет, выработанный таким способом, называется приобретенным природным", - отметили в Минздраве.

Медики объяснили, что такой иммунитет не гарантирует защиту от повторного заболевания и тяжесть нового заболевания не зависит от того, как вы болели COVID-19 ранее.

"Однако иммунитет, который развивается после вакцинации, даст надежную защиту от коронавирусной болезни. Вакцинированные люди редко болеют COVID-19. А если такое и случается, то переносят болезнь намного легче и с меньшим количеством осложнений. Это происходит потому что вакцины лучше стимулируют создание антител и Т-клеток, которые убивают вирус", - объясняют в Минздраве.

Тем, кто уже переболел коронавирусом, стоит пройти вакцинацию и обеспечить себе лучший иммунитет.

"После перенесенного заболевания вакцинация может быть отложена на период до 6 месяцев, на протяжении которых редко сообщается о повторных случаях COVID-19. При наличии достаточного количества вакцин можно вакцинироваться раньше, уже через 4 недели после первых симптомов заболевания. Делать тест на антитела к COVID-19 перед прививкой не нужно", - говорится в сообщении.