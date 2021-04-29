Вакцинация от коронавируса: украинцам напомнили о простых правилах и побочных эффектах

Эксперт отметила, что после прививки людям рекомендуется ограничить общение с больными, у которых есть любые признаки инфекционной болезни. Также нужно постараться ограничить себя от сильных нагрузок. Речь идет о стрессовых, психоэмоциональных, а также тяжелых физических нагрузках.

Что же касается питания, то оно должно быть хорошим и состоять из витаминов и белков. Это очень важно, поскольку у человека, который сделал прививку от COVID-19, должен сформироваться хороший иммунный ответ.

Также возможные побочные реакции при прививке. Это может быть общее ощущение дискомфорта. Некоторые могут почувствовать зуд или боль, в месте, где сделали укол.

Кроме того, возможно появления головной боли, усталости и разбитости. Но это все проходит само по себе и никаких дополнительных препаратов употреблять не надо.

В редких случаях случается такое, что у людей после прививки появляется боль в мышцах или суставах. При этом в большинстве случаев у людей нет никаких подобных ощущений.