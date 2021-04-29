UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Вакцинация от коронавируса: украинцам напомнили о простых правилах и побочных эффектах

Автор: Роман Мирончук

Жителям Украины, которым сделали первую прививку от коронавирусной инфекции, необходимо беречься от стрессов и лишних нагрузок. Кроме того, нужно хорошо питаться.

Об этом в программе "Сегодня День" рассказала советник министра здравоохранения Наталья Виноград на телеканале "Украина 24".

Эксперт отметила, что после прививки людям рекомендуется ограничить общение с больными, у которых есть любые признаки инфекционной болезни. Также нужно постараться ограничить себя от сильных нагрузок. Речь идет о стрессовых, психоэмоциональных, а также тяжелых физических нагрузках.

Что же касается питания, то оно должно быть хорошим и состоять из витаминов и белков. Это очень важно, поскольку у человека, который сделал прививку от COVID-19, должен сформироваться хороший иммунный ответ.

Также возможные побочные реакции при прививке. Это может быть общее ощущение дискомфорта. Некоторые могут почувствовать зуд или боль, в месте, где сделали укол.

Кроме того, возможно появления головной боли, усталости и разбитости. Но это все проходит само по себе и никаких дополнительных препаратов употреблять не надо.

В редких случаях случается такое, что у людей после прививки появляется боль в мышцах или суставах. При этом в большинстве случаев у людей нет никаких подобных ощущений.

Напомним, известный врач Евгений Дубровский рассказал, будут ли еще вспышки COVID-19.

Ранее появился рейтинг самых безопасных стран, в которых коронавирус не бушует.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КоронавирусВакцина от коронавируса