Вакцинация от коронавируса: украинцам напомнили о простых правилах и побочных эффектах
Жителям Украины, которым сделали первую прививку от коронавирусной инфекции, необходимо беречься от стрессов и лишних нагрузок. Кроме того, нужно хорошо питаться.
Об этом в программе "Сегодня День" рассказала советник министра здравоохранения Наталья Виноград на телеканале "Украина 24".
Эксперт отметила, что после прививки людям рекомендуется ограничить общение с больными, у которых есть любые признаки инфекционной болезни. Также нужно постараться ограничить себя от сильных нагрузок. Речь идет о стрессовых, психоэмоциональных, а также тяжелых физических нагрузках.
Что же касается питания, то оно должно быть хорошим и состоять из витаминов и белков. Это очень важно, поскольку у человека, который сделал прививку от COVID-19, должен сформироваться хороший иммунный ответ.
Также возможные побочные реакции при прививке. Это может быть общее ощущение дискомфорта. Некоторые могут почувствовать зуд или боль, в месте, где сделали укол.
Кроме того, возможно появления головной боли, усталости и разбитости. Но это все проходит само по себе и никаких дополнительных препаратов употреблять не надо.
В редких случаях случается такое, что у людей после прививки появляется боль в мышцах или суставах. При этом в большинстве случаев у людей нет никаких подобных ощущений.
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