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Вакцинация от коронавируса: украинцам напомнили о простых правилах и побочных эффектах

Новина українською → Четверг 29 апреля 2021 15:49
Вакцинация от коронавируса: украинцам напомнили о простых правилах и побочных эффектах Фото: вакцинация от коронавируса (Stefano Guidi/Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Жителям Украины, которым сделали первую прививку от коронавирусной инфекции, необходимо беречься от стрессов и лишних нагрузок. Кроме того, нужно хорошо питаться.

Об этом в программе "Сегодня День" рассказала советник министра здравоохранения Наталья Виноград на телеканале "Украина 24".

Эксперт отметила, что после прививки людям рекомендуется ограничить общение с больными, у которых есть любые признаки инфекционной болезни. Также нужно постараться ограничить себя от сильных нагрузок. Речь идет о стрессовых, психоэмоциональных, а также тяжелых физических нагрузках.

Что же касается питания, то оно должно быть хорошим и состоять из витаминов и белков. Это очень важно, поскольку у человека, который сделал прививку от COVID-19, должен сформироваться хороший иммунный ответ.

Также возможные побочные реакции при прививке. Это может быть общее ощущение дискомфорта. Некоторые могут почувствовать зуд или боль, в месте, где сделали укол.

Кроме того, возможно появления головной боли, усталости и разбитости. Но это все проходит само по себе и никаких дополнительных препаратов употреблять не надо.

В редких случаях случается такое, что у людей после прививки появляется боль в мышцах или суставах. При этом в большинстве случаев у людей нет никаких подобных ощущений.

Напомним, известный врач Евгений Дубровский рассказал, будут ли еще вспышки COVID-19.

Ранее появился рейтинг самых безопасных стран, в которых коронавирус не бушует.

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