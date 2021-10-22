Вакцинация от коронавируса в Украине: что нужно знать и какие брать документы

Где получить вакцину

Сделать прививку в Украине можно во многих местах. Пункты вакцинации развернули в ТРЦ, на стадионах, с 21 октября – на железнодорожных вокзалах. В каждой поликлинике есть пункт вакцинации, записаться можно онлайн или позвонить своему семейному врачу. В пунктах вакцинации принимают всех желающих от 18 лет.

Также в Украине работают мобильные бригады вакцинации – записаться на такую прививку можно у семейного врача.

Найти ближайший пункт вакцинации можно в единой медицинской системе HELSI.

Какие нужны документы

Все, что вам нужно иметь с собой для вакцинации – это паспорт и идентификационный код. Желательно иметь с собой ручку, чтобы заполнить форму – ее выдают на месте. Декларация с семейным врачом или другие документы вам не понадобятся.

Что нужно знать перед вакцинацией

Если вы недавно переболели коронавирусом или еще болеете и ранее не получали прививку – отложите вакцинацию на несколько месяцев. Проконсультируйтесь с врачом, когда можно сделать прививку после болезни.

Если у вас высокая температура (выше 38) – отложите вакцинацию до стабилизации вашего самочувствия.

Если вы переболели COVID-19 после введения первой дозы – отложите введение второй вакцины на несколько месяцев.

Если вы принимаете препараты или лечение, которые влияют на иммунную систему – проконсультируйтесь со своим врачом.

Если у вас есть проблемы со свертываемостью крови – предупредите медиков об этом. В таких ситуациях врачи должны использовать иголку меньшего размера и после введения нужно сильно надавить на место укола.

Какие есть противопоказания

Единственны противопоказанием в прививке является серьезная аллергическая реакция на первую дозу вакцины. Речь идет об аллергической реакции на один из компонентов вакцины и такая аллергия встречается у 0,01% людей. Перед вакцинацией вам нужно сообщить медикам, что вы аллергик.

Стоит отметить, что пищевые и сезонные аллергические реакции не являются противопоказанием.

Также не могут стать противопоказанием для вакцинации:

хронические заболевания,

беременность,

кормление грудью (допускаются не все вакцины),

бронхиальная астма,

диабет,

сердечные заболевания,

онкология,

аутоиммунные заболевания,

ВИЧ

Такие пациенты входят в группу риска и им нужно вакцинироваться в первую очередь. Обязательно нужно вакцинироваться людям пожилого возраста.

Какие могут быть побочные эффекты

Покраснение, боль и припухлость в месте введения вакцины

Лихорадка или озноб

Головная боль, боль в мышцах, боль в животе

Тошнота

Головокружение и утомляемость

Сонливость или бессонница

Такие реакции допустимы и проходят в течение нескольких дней. Чтобы облегчить состояние, медики рекомендуют выпить обезболивающий препарат и выспаться.

Если проявление этих симптомов продолжается и через три дня после вакцинации, состояние не улучшается, а ухудшается – немедленно свяжитесь с семейным врачом.

Нужна ли изоляция после вакцинации

Нет, после введения вакцины вы можете продолжать заниматься своими обычными повседневными делами. Медики рекомендуют после введения первой и второй дозы вакцины некоторое время не посещать многолюдные места и использовать защитные маски.

Можно ли заболеть после прививки

Да, можно. Вакцинация не дает гарантии, что вы не заразитесь коронавирусом. Однако вакцинация делает невозможным тяжелое течение заболевания и возникновение опасных осложнений. Заболеть коронавирусом от введения вакцины невозможно – это миф.

Можно ли снять маску после вакцинации

Нет, нельзя. Вакцинация не защищает вас от заболевания и других инфекций. Если вы заразитесь коронавирусом в легкой или бессимптомной форме – вы можете распространять заболевание другим людям и даже не будете знать об этом.