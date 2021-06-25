Вакцинация от коронавируса: эпидемиолог объяснила, нужна ли третья прививка

Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине и во всем мире. Для обеспечения надежной защиты от COVID-19 нужно сделать две дозы вакцинации . Медики утверждают, что две прививки обеспечивают эффективный и долговременный постинфекционный иммунитет человеку.

Нужна ли обязательно третья прививка от коронавируса или нет, рассказала эпидемиолог Наталья Виноград в программе " Право на владу ".

По словам специалиста, с начала вакцинации экспериментальными препаратами вынуждено меняли схемы прививок из-за задержки в поставке этих препаратов. И каждый раз вакцинация показывала новые результаты эффективности. Обычно схемы вакцинации и реакции на нее изучаются годами, от 10 до 12 лет, а после вводят в эксплуатацию. Однако в ситуации с пандемией у ученых и медиков столько времени просто не было.

"Сейчас вакцина немедленно используется – того требует жизнь. И схемы, которые были выработаны первыми, были во многих случаях нарушены. Пришлось искать новые схемы. Как говорится, не было бы счастья, но несчастье помогло. Другие схемы оказались более эффективными", - отметила эпидемиолог.

Она отметила, что продление промежутка между первой и второй дозой вакцины от коронавируса до трех месяцев, показало лучший результат – увеличение эффекта на 17-22%.

"А это очень много. И по напряженности иммунитета, а это – главное. В то же время уменьшилось количество осложнений", - подчеркнула Виноград.

Она напомнила, что разработчики вакцин говорили изначально о том, что понадобится третья доза через 3-6 месяцев после полного курса вакцинации, но сейчас об этом уже и нет речи.

"Нет. Сделанные исследования показали нам, что постинфекционный иммунитет эффективный и долговременный. Как результат, сейчас не стоит вопрос через 3 или 6 месяцев что-то колоть", - резюмировала специалист.

Нужна ли будет третья доза вакцины от коронавируса для иммунитета