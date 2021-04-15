Вакцинация от коронавируса и другие прививки: в Минздраве рассказали, когда можно делать

То же самое касается и ситуации, когда человек после прививки от другой инфекционной болезни хочет вакцинироваться от COVID-19 - делать это стоит через две недели.

Плановые прививки уже после вакцинации от коронавируса можно делать через 28 дней после второй дозы COVID-вакцины.

При этом если укол от коронавируса является препятствием для плановой прививки по возрасту или по схеме, то перерыв между вакцинациями можно сократить до 14 дней.

Медики обращают внимание, что если все же у человека после вакцины от COVID-19 возникла острая необходимость сделать укол от другой инфекции, то можно и не ждать две недели.

"Никаких интервалов выдерживать не нужно. Необходима экстренная вакцинация - делайте", - отмечается в руководстве.

Если были введены вакцины от COVID-19 и от других инфекций с интервалом меньше 14 дней, то прививки все равно сработают, утверждается в сборнике.

Однако подчеркивается, что вакцины от коронавируса одновременно с другими прививками - в один день - вводить нельзя.