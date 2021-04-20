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Вакцинация от COVID-19 в Украине для диабетиков, кормящих и аллергиков: врач дала ответ

Новина українською → Вторник 20 апреля 2021 08:03
Вакцинация от COVID-19 в Украине для диабетиков, кормящих и аллергиков: врач дала ответ Вакцинация в Украине от коронавируса (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Вакцинироваться от коронавируса в Украине желательно всем. В первую очередь это касается тех, кто находится в группе риска из-за хронических заболеваний.

Об этом рассказала медицинский эксперт ЮНИСЕФ и инфекционист Екатерина Булавинова в интервью для ТСН. Она дала рекомендации о вакцинации для диабетиков, аллергиков и кормящих.

Вакцинация от коронавируса и диабет

Сахарный диабет – одно из самых опасных заболеваний при COVID-19. Медик рекомендует вакцинироваться при сахарном диабете при коронавирусе, а также прививаться от гриппа и пневмококковой инфекции.

Как отмечает Булавинова, если человек принимает гормональные препараты – вакцинироваться можно. Нужно только проверить дозу гормональных препаратов, чтобы понять, будет ли вакцина эффективной.

Лактация и вакцинация от коронавируса

Кормящие мамы могут прививаться от коронавируса. А также от других опасных заболеваний.

Аллергии и вакцинация от коронавируса

Как отмечает Булавинова, аллергикам можно и нужно вакцинироваться. Но перед прививкой нужно обязательно сообщить врачу или медсестре, на что именно есть аллергия. Они должны решить, как лучше сделать вакцинацию и есть ли риск анафилактического шока. Единственным противопоказанием является анафилактическая реакция на первую дозу вакцины.

Напомним, ранее мы писали о том, что врач рассказала, нужно ли детей вакцинировать от COVID-19.

А также рассказывали о том, что инфекционист дала ответы о методах тестирования на коронавирус – когда и какими тестами.

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