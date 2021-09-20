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Вакцинация от COVID-19 детей: в Госпродпотребслужбе сделали важное заявление

Автор: Светлана Мащенко

Вакцинация от коронавируса детей в Украине не будет обязательной, но может быть рекомендованной в некоторых случаях.

Об этом рассказал глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, пишет 24 канал.

По его словам, Министерство здравоохранения рекомендует в отдельных конкретных случаях вакцинировать детей от коронавируса.

Рубан подчеркнул, что в Украине уже начали прививать несовершеннолетних детей (старше 14 лет) от коронавируса. И никаких побочных реакций зафиксировано не было.

А вот представители некоторых профессий должны быть обязательно вакцинированы, это:

  • полицейские;
  • медработники;
  • педагоги.

В мире детей уже вакцинируют

Олег Рубан говорит, что в мире уже начали вакцинировать детей от коронавируса. Ведь, по его словам, эта категория населения очень подвержена заражению дельта-возбудителя.

И хотя вакцинация детей в Украине не обязательна, чиновник считает, что прививки им все же нужно делать.

"Как и весь мир, нужно вакцинировать детей в полном объеме. Дельта-возбудитель поражает именно детское и подростковое население", - подчеркнул он.

Отметим, что в Украине уже более пяти миллионов человек полностью иммунизированы от коронавируса - они получили по две прививки.

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Вакцинация