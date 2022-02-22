Вакцинация беременных от COVID-19: какую прививку выбрать и что будет с иммунитетом младенца

В частности, эксперты объяснили, есть ли основания опасаться вакцинации женщинам, которые планируют забеременеть, какие лучше использовать препараты для прививок от COVID-19, когда желательно прививаться, и поможет ли это иммунитету малыша после рождения.

Могут ли вакцинироваться женщины, которые хотят зачать ребенка

Прививки от коронавируса важны для защиты как самих женщин, так и их детей в течение беременности.

Медики подчеркивают, что вакцинация не влияет на фертильность или способность забеременеть.

Эффективность вакцинации для беременных

В НСЗУ отмечают, что вакцины от COVID-19 являются такими же эффективными для беременных, как и для небеременных.

"Исследования показали, что вакцинация во время беременности будет защищать младенцев сразу после рождения", - обратили внимание эксперты.

На каком сроке беременности вакцинироваться от COVID-19

Прививаться от "ковида" будущим мамам можно на любом сроке беременности.

Какую вакцину выбрать беременным

Для вакцинации беременных ВОЗ рекомендует использовать любую зарегистрированную в Украине прививку.

При этом в Минздраве в настоящее время советуют выбирать для вакцинации женщин в положении препараты Pfizer-BioNTech и Moderna.