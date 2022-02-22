Вакцинация беременных от COVID-19: какую прививку выбрать и что будет с иммунитетом младенца
В Украине уже вакцинированы двумя дозами более 15 миллионов граждан, и в ходе широкой информационной кампании медики периодически развенчивают мифы о прививках. Одной из популярных тем является вопрос эффективности/безопасности вакцин для беременных, и специалисты уточнили ряд нюансов для будущих мам.
Об этом говорится в публикации Национальной службы здоровья Украины в Telegram-канале.
В частности, эксперты объяснили, есть ли основания опасаться вакцинации женщинам, которые планируют забеременеть, какие лучше использовать препараты для прививок от COVID-19, когда желательно прививаться, и поможет ли это иммунитету малыша после рождения.
Могут ли вакцинироваться женщины, которые хотят зачать ребенка
Прививки от коронавируса важны для защиты как самих женщин, так и их детей в течение беременности.
Медики подчеркивают, что вакцинация не влияет на фертильность или способность забеременеть.
Эффективность вакцинации для беременных
В НСЗУ отмечают, что вакцины от COVID-19 являются такими же эффективными для беременных, как и для небеременных.
"Исследования показали, что вакцинация во время беременности будет защищать младенцев сразу после рождения", - обратили внимание эксперты.
На каком сроке беременности вакцинироваться от COVID-19
Прививаться от "ковида" будущим мамам можно на любом сроке беременности.
Какую вакцину выбрать беременным
Для вакцинации беременных ВОЗ рекомендует использовать любую зарегистрированную в Украине прививку.
При этом в Минздраве в настоящее время советуют выбирать для вакцинации женщин в положении препараты Pfizer-BioNTech и Moderna.
Напомним, ранее ученые провели исследование и выяснили, опасна ли вакцинация от коронавируса для беременных.
Добавим, перед этим в Минздраве Украины объяснили, нужна ли прививка от гриппа после вакцинации от COVID-19.