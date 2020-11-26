Вакцина от популярной болезни эффективна и при COVID-19: неожиданные результаты исследования

Ученые заявили, что вакцина против кори, паротита и краснухи (MMR) может помочь защитить организм от коронавируса. Они пришли к такому выводу после того, как их исследование показало, что люди с более высоким уровнем антител к паротиту, как правило, имеют менее тяжелые случаи COVID-19. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном издании ASM Journals.

Эксперты говорят, что защита может произойти потому, что коронавирус действует аналогично вирусам, вызывающим паротит и корь. Однако они сказали, что еще слишком рано рекомендовать взрослым делать бустерные уколы вакцины MMR.

"Как вакцина, действующая против эпидемического паротита, может оказывать благотворное воздействие на COVID-19, совершенно другой вирус? Ответ кроется в том, как работает иммунная система организма, а также в сходстве между определенными вирусами", — сказал доктор Шрути Гохил, заместитель медицинского директора по эпидемиологии и профилактике инфекций в UCI Health в Калифорнии.

Врач объясняет, что некоторые частички вакцины могут атаковать части коронавируса, похожие на аналогичные элементы целевых агентов.

"При вакцинировании тело получает антитела к любым частицам и фрагментам патогена, которые вызывают реакцию иммунной системы. Некоторые из этих вирусов — особенно те, которые могут вызвать заболевания в верхних дыхательных путях — будут иметь тот же механизм. Итак, если у вас есть антитело к одной из граней белка, которая выглядит как часть COVID-19, это антитело может "перекрестно реагировать" между различными патогенами", — добавил ученый.

Врачи и исследователи подчеркивают, что вакцина от кори является безопасной и имеет не очень много побочных эффектов.

"Вакцина MMR II считается безопасной вакциной с очень небольшим количеством побочных эффектов. Она имеет преимущество в предотвращении инфекции от COVID-19, предотвращении распространения COVID-19, снижении тяжести заболевания или их комбинации. Это очень высокая награда с низким коэффициентом риска вмешательства", — подчеркивает доктор Шрути Гохил.

Функционально это означает, что до тех пор, пока у вас есть высокая концентрация антител к паротиту в крови, вы частично защищены от COVID-19, если результаты этого исследования окажутся точными.

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