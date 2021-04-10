Вакцина Pfizer и Coronavac: кого будут прививать этими препаратами

В Украину уже прибыл препарат Coronavac, а Pfizer ожидается уже на следующей неделе. Новые средства вакцинации ввиду небольших партий будут использоваться для вакцинации только некоторых групп населения. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко уточнил, кто сможет претендовать на прививку этими вакцинами.

Об этом чиновник рассказал на встрече с журналистами, передает "Украинская Правда" .

При этом 215 тысяч доз вакцины Coronavac уже находятся в Украине. Этот препарат планируют разделить между:

По данным специалиста, Pfizer распределят между:

Широко обсуждаемая вакцина Pfizer ожидается в Украине 14-15 апреля. Ожидается, что партия будет объемом 117 тысяч доз.

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, как будут распределены первые партии вакцин Pfizer и Coronavac.

Как писало РБК-Украина, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что первые поставки вакцины Pfizer в Украину ожидаются в течение мая-июня. Речь идет о поставках по прямому контракту на 10 млн доз.

Так, с начала вакцинации в Украине прививки от коронавируса получили 373 002 человека.