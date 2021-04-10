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Вакцина Pfizer и Coronavac: кого будут прививать этими препаратами

Автор: Анна Киселева

В Украину уже прибыл препарат Coronavac, а Pfizer ожидается уже на следующей неделе. Новые средства вакцинации ввиду небольших партий будут использоваться для вакцинации только некоторых групп населения. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко уточнил, кто сможет претендовать на прививку этими вакцинами.

Об этом чиновник рассказал на встрече с журналистами, передает "Украинская Правда".

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, как будут распределены первые партии вакцин Pfizer и Coronavac.

Кого будут прививать вакциной Pfizer

Широко обсуждаемая вакцина Pfizer ожидается в Украине 14-15 апреля. Ожидается, что партия будет объемом 117 тысяч доз.

По данным специалиста, Pfizer распределят между:

  1. Гражданами в домах престарелых (речь идет о жителях и работниках таких учреждений), которые подпадают под первый этап вакцинации.
  2. Работниками Государственной службы чрезвычайных ситуаций и Государственной пограничной службы, подпадающих под третий этап вакцинации.

Кого будут прививать вакциной Coronavac

При этом 215 тысяч доз вакцины Coronavac уже находятся в Украине. Этот препарат планируют разделить между:

  • Людьми с инвалидностью и теми, кто за ними ухаживает.
  • Людьми, которые будут работать на ВНО-2021.
  • Олимпийцами и паралимпийцами, которые будут представлять Украину на играх 2021.
  • Полицейскими.

Как писало РБК-Украина, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что первые поставки вакцины Pfizer в Украину ожидаются в течение мая-июня. Речь идет о поставках по прямому контракту на 10 млн доз.

Так, с начала вакцинации в Украине прививки от коронавируса получили 373 002 человека.

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