Вакцина от COVID-19 вызвала серьезную аллергию у медиков в США: что заявили в Pfizer

Вакцина от коронавируса от производителя Pfizer привела к серьезной анафилактической реакции у медсестры в США через 10 минут после прививки. Женщина после оказания медпомощи сейчас находится в стабильном состоянии больнице в Джуно на Аляске, и после данного случая было начато расследование.

Отмечается, что медсестра ранее не страдала аллергией. Об этом пишет Express.

После укола у нее возникла сыпь, которая быстро распространилась по лицу и телу, ее дыхание и сердцебиение участились, и женщину доставили ​​в отделение неотложной помощи.

Директор больницы Линди Джонс сказала, что симптомы у пациентки среднего возраста ослабли, когда ей дали дозу адреналина для лечения аллергии.

Как заявили в компании Pfizer, вакцина поставляется с четким предупреждением о том, что в случае анафилаксии всегда должно быть доступно соответствующее медицинское лечение и наблюдение, но при необходимости они готовы обновить формулировки на этикетках.

"Информация о назначении содержит четкое предупреждение / меры предосторожности, что соответствующее медицинское лечение и наблюдение должны быть всегда доступны в случае редкой анафилактической реакции после введения вакцины", - сказал представитель Pfizer.

Как сообщает The New York Times, 16 декабря подобная аллергия проявилась у второго медика в штате Аляска - у него появились отечность глаз, головокружение и першение в горле через 10 минут после инъекции вакциной Pfizer и BioNTech.

Мужчину доставили в отделение неотложной помощи, где он лечился адреналином, пепцидом и бенадрилом, и через час он пришел в норму, после чего медика отпустили из клиники.

В больнице заявили, что реакция не считалась анафилактической.

В Штатах с понедельника стартовала вакцинация населения. Первые дозы предназначены для медицинских работников и людей в домах престарелых.

Бывший главный научный сотрудник Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США Джесси Гудман охарактеризовал случаи на Аляске как "вызывающие беспокойство", при этом он отметил, что необходимо иметь больше информации, чтобы лучше понимать риски.

Побочная реакция на Аляске имеет сходство с двумя случаями в Великобритании на прошлой неделе, когда у двух сотрудников Национальной медицинской службы после вакцинации от коронавируса наблюдалась анафилактическая реакция на укол. Оба сейчас полностью выздоровели.

В британском медицинском регулирующем органе заявили, что любой человек, у которого в анамнезе была анафилаксия или тяжелые аллергические реакции на лекарство или пищу, не должны получать вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19.

В то же время в санитарном надзоре США объявили, что большинство американцев, страдающих аллергией, могут безопасно вакцинироваться. Не рекомендуют прививку только тем, у кого ранее были серьезные аллергические реакции на вакцины или ингредиенты этого конкретного препарата.

Ранее мы рассказывали, что британцы пожаловались на аллергию после вакцины от COVID-19 и писали, стоит ли волноваться украинцам.

Напомним, недавно украинский генетик развеял мифы о вакцине от коронавируса и объяснил, что в ней нет ничего нового.