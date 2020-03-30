Вакцина и лекарство от коронавируса: раскрыта неприятная правда

На днях итальянцы вылечили от COVID-19 тяжелобольную украинку, использовав новый метод. Но надеяться на то, что скоро появятся лекарства именно от коронавируса - не стоит, так как это требует и времени, и денег, и длительных исследований. Об этом сказала экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Эксперт отмечает, что ни один препарат сейчас не убережет от вируса, в том числе и народная медицина. Только карантин и личная гигиена.

"За последние недели я, как, наверное, и вы, много видела рекламных материалов и советов, как же лучше уберечься от вируса. Даже некоторые политики рекомендовали определенные препараты, которые якобы помогут избежать инфекции или вылечить ее. У меня на это есть два ответа. Первый: на вас просто хотят заработать. Второй: где и что бы вы не прочитали или увидели - лекарств, вакцины от COVID-19 не существует. Как и любых профилактических препаратов", - сказала Скалецкая в эфире "Вікна-новини" на канале СТБ.

Основа медицинской системы всех ведущих стран мира - это доказательная медицина. Доказательная - означает, что определенный препарат или курс лечения прошли все необходимые лабораторные исследования, клинические тестирования и в течение многих лет доказали свою эффективность. Выпуск новых лекарств на рынок - очень длительный и сложный процесс. Многолетние научные исследования, проверки на животных и только потом - разрешение испытывать новый препарат на людях. Для этого нужно несколько групп волонтеров, а затем - определенное время, чтобы оценить, насколько препарат действенный и не вредит ли он организму человека. То же касается производства вакцины от COVID-19, сейчас ее поиском занимаются более полусотни фармацевтических и исследовательских компаний. Еще почти 20 - работают над разработкой лекарств.

Недавно в США впервые протестировали вакцину на людях, но на быстрый результат надеяться не стоит. Скалецкая отмечает: чтобы создать вакцину, нужно полтора года и около двух миллиардов долларов только для одной компании. Даже если процесс запуска максимально ускорить, это все равно будет продолжаться как минимум год. Да и то, только в случае, если испытания будут успешными. Отдельный вопрос - будут ли способны фармацевтические компании выпустить достаточное для всего мира количество вакцин.

Все расчеты показывают, что эту пандемию уже не остановить. Вакцина, скорее всего, будет полезной уже для сдерживания новых вспышек в будущем. ВОЗ сообщает, что ни специального лечения, ни прививки от коронавируса пока не существует. Именно поэтому была объявлена пандемия. Это новый вирус, еще неизученный, распространяется быстро и у нас пока нет от него лекарств, как и профилактических медикаментов.

"Обычные противовирусные препараты не уберегут вас от нового коронавируса. Единственная действенная профилактика распространения эпидемии - это своевременное обращение к врачу, ограничение контактов, строгая гигиена и укрепление иммунитета. А именно: здоровый сон, полноценное питание, физические упражнения. А вот лук, чеснок, мед, имбирь, лимон, сало и водка от респираторных инфекций вас не уберегут. Поэтому заботьтесь о себе и близких, доверяйте только доказательной медицине и, если и прислушиваетесь к советам, то только ВОЗ и профильного министерства. Мойте руки, сохраняйте спокойствие и будьте здоровы", - резюмировала экс-министр.

Ранее мы писали о том, что украинец заплатил баснословную сумму за лечение коронавируса.