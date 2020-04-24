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Вакцина от коронавируса: в ВОЗ рассказали, когда ждать спасения от COVID-19

STYLERКоронавирус    24.04.2020 - 12:25
Вакцина от коронавируса: в ВОЗ рассказали, когда ждать спасения от COVID-19
Вакцина от коронавируса (Коллаж РБК-Украина)

В ВОЗ назвали новые сроки разработки лекарств и вакцин от коронавируса

Коронавирус в Украине инфицировал уже 7647 человек. Всего в мире по состоянию на 24 апреля было заражено более 2 миллионов 700 тысяч человек.

Ученые всего мира занимаются изучением новой болезни, и ищут способы победить пандемию. На данный момент не существует лекарств от COVID-19, а испытания вакцин пока находятся в стадии разработки.

Как заявила глава подразделения Всемирной организации здравоохранения по новым болезням Мария Ван Керхове, на изобретение нового лекарства миру нужно от нескольких недель до нескольких месяцев.

"Все в мире хотят знать, какие препараты будут работать, какие лекарства будут спасать жизни. К сожалению, на данный момент у нас нет никаких доказательств о работе хотя бы одного препарат", - заявила Ван Керхове, пишет CNN.

Несмотря на то, что в ВОЗ ранее сообщали о том, что нет данных о выработке иммунитета против коронавируса, ученые продолжают разработку вакцины и уже были проведены первые опыты на мышах, крысах и обезьянах.

Испытания показали, что созданный препарат может нейтрализовать не менее десяти разных штаммов коронавируса. В организме животных начали вырабатываться антитела, которые нейтрализовали вирусы.

В ближайшее время ученые собираются начать тестирование этих вакцин на добровольцах.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые заявили о том, что вакцина от COVID-19 может появится уже до конца лета 2020 года.

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