Вакцина от коронавируса в виде спрея: что говорят врачи и какая есть опасность

Она отметила, что коронавирус за последний год сильно изменился и начал мутировать, поэтому процесс вакцинации в Украине очень важен для того, чтобы остановить процесс передачи болезни от носителей к здоровым людям.

Почему вакцинация от коронавируса очень важна

"Вирус за то время, которое циркулирует в обществе, прошел определенные мутации. Изменилось включение определенных аминокислот. Вирус уже приобрел новое название и появились более агрессивные способности. Поэтому задание в том, чтобы провакцинировать как можно больше людей. Это остановит передачу активного вируса от человека-носителя или больного к другому человеку, не привитому. Поэтому и правительство, и министерство охраны здоровья проводят первый этап вакцинации – врачей первого звена", - говорит Логинова.

Она добавила, что преимуществ вакцинации намного больше, чем опасений по этому поводу. Даже если человек после одной дозы вакцины заразится, то течение болезни будет намного легче. И сократится количество летальных случаев.

Кого нужно вакцинировать в первую очередь

Врач-инфекционист считает, что нужно вакцинировать все группы населения, которые находятся в зоне риска – люди с определенными профессиями и жители страны старшего возраста.

Что такое вакцина от коронавируса в виде спрея

О практике вакцинации с помощью спрея Татьяна Логинова отзывается позитивно и отмечает, что в Украине есть прививки, которые вводятся таким образом.

"Это очень хорошее предложение, так как вирус, когда попадает в организм, он локализуется как раз на клетках мерцательного эпителия. Они находятся в носовых ходах. Поэтому, если мы сначала сделаем так, чтобы антитела начала вырабатываться именно в носовых ходах, то это уже хорошо. То есть, мы защиту будем делать уже на первой стадии. Когда вирус может только попасть в организм, а его уже будут встречать антитела, которые активно начнут вырабатываться", - объяснила эксперт.

Что известно об индийской вакцине в виде спрея

Вакцина компании Bharat Biotech уже прошла третий этап клинических испытаний. Сейчас вакцина Covaxin проходит процесс сертификации для экстренного использования. Как отметил глава Минздрава Максим Степанов, участие в испытаниях этой вакцины даст Украине приоритетный доступ к ней в случае подтверждения ее эффективности.

Вакцина Covaxin в виде инъекций была одобрена в Индии для экстренного применения в начале 2021 года. Однако производитель пока не предоставил результаты третьей фазы испытаний этого препарата. У компании есть 24 года опыта работы в сфере производства вакцин и в их портфеле 16 успешных препаратов.

Эта вакцина является инактивированной, а это значит, что она состоит из убитых коронавирусов и это делает ее безопасной для инъекций. При введении в организм иммунные клетки способны распознавать вирус и побуждают систему вырабатывать антитела против коронавируса. Производители утверждают, что две фазы испытаний показали эффективность данной вакцины – она безопасна и обеспечивает устойчивый иммунный ответ.

В Индии на данный момент продолжаются споры по поводу данной вакцины, так как производители не предоставили данные об испытаниях, сообщает ВВС.