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Вакцина от COVID-19 может защищать от других болезней: ученые шокировали заявлением

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Понедельник 25 октября 2021 19:18
Вакцина от COVID-19 может защищать от других болезней: ученые шокировали заявлением Ученые сделали неожиданное заявление о вакцине от COVID-19 (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Вакцина от коронавируса способна защитить не только от COVID-19, но и от других заболеваний. Такие результаты показали исследования плазмы вакцинированных на предмет перекрестного иммунитета.

Как сообщается в результатах исследования ученых из Северо-Западного университета на сайте News-medical, вакцина может обеспечить иммунитет от других вирусных заболеваний, которые вызваны различными коронавирусами.

Как проходило исследование

Ученые взяли для исследования плазму людей, которые уже вакцинированы от коронавируса, и оценили вероятность перекрестного иммунитета с другими коронавирусами, в том числе штаммами:

  • SARS-CoV-1 (Эпидемия в 2003 году привела к вспышке синдрома SARS)
  • Вирус сезонной простуды ОС43
  • Вирус, который вызывает ближневосточный респираторный синдром - MERS.

Что показало исследование

Плазма вакцинированных от SARS-CoV-2 начала производить антитела, которые обеспечивали защиту от SARS-CoV-1 и от коронавируса обычной простуды ОС43.

Стоит отметить, что есть еще один положительный результат исследований. В 2004 году была разработана вакцина против SARS-CoV-1 и ее ввели мышам. Эта вакцина дала иммунный ответ на COVID-19.

Также установлено, что люди, которые ранее перенесли другие коронавирусные инфекции могут быть защищены антителами от других видов заболевания. Вирусы SARS-CoV-1 и вирус SARS-CoV-2 генетически похожи друг на друга.

"До нашего исследования не было ясно, если вы подвергнетесь воздействию одного коронавируса, может ли у вас перекрестная защита от других коронавирусов? И мы показали, что это так. Наше исследование помогает нам переоценить концепцию универсальной вакцины против коронавируса. Скорее всего, таковой нет, но мы можем в конечном итоге получить генерическую вакцину для каждого из основных семейств коронавирусов", - отмечают авторы исследования.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые назвали группы, у которых риск смерти от коронавируса намного выше.

А также рассказывали о том, что ученые доказали, что COVID-19 бьет по памяти даже через месяцы.

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