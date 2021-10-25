Вакцина от COVID-19 может защищать от других болезней: ученые шокировали заявлением
Вакцина от коронавируса способна защитить не только от COVID-19, но и от других заболеваний. Такие результаты показали исследования плазмы вакцинированных на предмет перекрестного иммунитета.
Как сообщается в результатах исследования ученых из Северо-Западного университета на сайте News-medical, вакцина может обеспечить иммунитет от других вирусных заболеваний, которые вызваны различными коронавирусами.
Как проходило исследование
Ученые взяли для исследования плазму людей, которые уже вакцинированы от коронавируса, и оценили вероятность перекрестного иммунитета с другими коронавирусами, в том числе штаммами:
- SARS-CoV-1 (Эпидемия в 2003 году привела к вспышке синдрома SARS)
- Вирус сезонной простуды ОС43
- Вирус, который вызывает ближневосточный респираторный синдром - MERS.
Что показало исследование
Плазма вакцинированных от SARS-CoV-2 начала производить антитела, которые обеспечивали защиту от SARS-CoV-1 и от коронавируса обычной простуды ОС43.
Стоит отметить, что есть еще один положительный результат исследований. В 2004 году была разработана вакцина против SARS-CoV-1 и ее ввели мышам. Эта вакцина дала иммунный ответ на COVID-19.
Также установлено, что люди, которые ранее перенесли другие коронавирусные инфекции могут быть защищены антителами от других видов заболевания. Вирусы SARS-CoV-1 и вирус SARS-CoV-2 генетически похожи друг на друга.
"До нашего исследования не было ясно, если вы подвергнетесь воздействию одного коронавируса, может ли у вас перекрестная защита от других коронавирусов? И мы показали, что это так. Наше исследование помогает нам переоценить концепцию универсальной вакцины против коронавируса. Скорее всего, таковой нет, но мы можем в конечном итоге получить генерическую вакцину для каждого из основных семейств коронавирусов", - отмечают авторы исследования.
Напомним, ранее мы писали о том, что ученые назвали группы, у которых риск смерти от коронавируса намного выше.
А также рассказывали о том, что ученые доказали, что COVID-19 бьет по памяти даже через месяцы.