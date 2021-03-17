Вакцина от COVID-19 не провоцирует болезнь: в Минздраве опровергли главные фейки

Также медики развеяли другие мифы относительно вакцинации.

"Однако, существует вероятность того, что вы получите первую дозу вакцины уже инфицированным, когда симптомы болезни еще не развились. Или вы можете заболеть или заразиться после получения первой дозы вакцины", - сказано в сообщении.

Врачи сообщают, что организм после прививки нарабатывает иммунитет минимум три недели. Как показывает анализ данных клинических исследований, эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22 по 90 день. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением.

"Через три недели после введения второй дозы вакцины существует небольшая вероятностью того, что вы все равно заболеете. Но в этом случае вы скорее всего перенесете заболевание легко и без осложнений", - напоминают в Минздраве.

Помните, что общая слабость или повышение температуры - это обычная реакция на вакцину против COVID-19. Эти симптомы исчезают через несколько дней после вакцинации.