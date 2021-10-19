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В вагоне поезда Укрзализныци произошло очередное ЧП: с потолка на людей лилась вода

Автор: Роман Мирончук

Укрзализныця попала в новый скандал. Дело в том, что в поезде в одном из вагонов на людей лилась вода из потолка.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал "Украина в шоке".

На видео видно, как вода достаточно сильным потоком текла на пол из потолка перед туалетом.

"Встроенный душ от Укрзализныци? А, нет, это просто очередной вагон поезда "замироточил", - говорится в подписи под видео.

В комментариях пользователи сети отметили, что подобная ситуация происходит часто.

  • А что не так на видео? Вроде ничего необычного;
  • Просто увольте всех, кто когда-либо был причастен к Укрзализныце и наберите новых кадров. Ну это же ужас;
  • Думала, только мне везет;
  • Новая дополнительная услуга.

Напомним, Укрзализныця меняет правила перевозки пассажиров во время карантина. Таким образом с 21 октября в некоторые поезда даже с билетом не будут пускать без сертификатов о вакцинации от COVID-19 или отрицательных тестов.

Мы также писали о том, что пострадавшую от нападения насильника в поезде Укрзализныци возмутила сумма компенсации. Компания ей выплатит 100 тысяч гривен, но Анастасия Луговая недовольна такой суммой.

Женщина просила 500 тысяч гривен за двоих - за себя и маленького сына, который видел, как его маму избивают.

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Укрзализныця